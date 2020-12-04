SGK’da personele, “Emin olmadıkça arkadaşlarınızı temaslı olarak bildirmeyin” talimatı verilmiş

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, SGK’da salgın nedeniyle temaslı çalışanların bildirilmesi yönünde genelge yayımlandığını ancak amirlerin buna uymadığını söyledi. Hamzaçebi, personele “çok emin olmadıkça çalışanların temaslı olarak bildirilmemesi” talimatı verildiğini belirtti.

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, personel azlığı nedeniyle SGK’de dönüşümlü çalışmaya geçilemediğini belirterek “Esnek çalışma, dönüşümlü çalışma yok. 10.00-16.00 saatleri arasında çalışıyorlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar imzalı habere göre, Hamzaçebi, kurum içinde, temaslı çalışanların bildirilmesi yönünde genelge yayımladığını ancak amirler tarafından sözlü olarak “çok emin olmadıkça çalışanların temaslı olarak bildirilmemesi” talimatı verildiğini söyledi. Hamzaçebi, SGK’de çalışan personel sayısının çok az olduğunu vurgulayarak borçların yapılandırılması nedeniyle SGK çalışanlarının yoğunluğunun arttığına işaret etti.

Bir kişinin 4-5 kişilik iş yapar duruma geldiğini aktaran Hamzaçebi, “Bu da personel üzerinde aşırı bir baskı oluşturuyor. Çalışanlar zaten koronavirüsten dolayı huzursuz” ifadelerini kullandı. Çalışanlara yönelik önlemlerin yeterince alınmadığını da aktaran Hamzaçebi, “Koruyucu siperlikler kimi yerde var, kimi yerde yok. Bire bir tehlike ile karşı karşıyalar. Öksürmede anında bulaşabilir. Üst düzey bir önlem yok” diye konuştu. Dul ve yetim aylıkları bağlanma başvurularında da artış olduğuna işaret eden Hamzaçebi, “Önceden bir servise 3-4 başvuru geliyorken, şimdi 10-15’e çıktı. Bu ani bir artış demek, normal değil. Salgından dolayı demek ki” ifadelerini kullandı.