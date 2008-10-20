SGK, branş sözleşmesi talebini değerlendirecek

Alınan bilgiye göre, kurumla yaptığı sözleşmeleri, hastalardan alınacak farkın yüzde 30 ile sınırlandırılması dolayısıyla iptal eden 20 civarındaki özel sağlık kuruluşunun sigortalılara hizmet sunabilmesi için yeni arayışlara girildi.Hastanelerin branş sözleşmesiyle kurumla çalışabilecekleri önerisi üzerine, SGK konuyu değerlendirmeye aldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, hafta içinde özel sağlık kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek ve bu konudaki talep ve önerileri dinleyecek.SGK yetkilileri, özel sağlık kuruluşlarıyla genel sözleşme yapıldığında, hastaların farklı branşlardaki tetkik ve tedavilerini aynı hastanede yaptırabildiklerini, böylece hastane hastane dolaşma durumunun ortadan kalktığını belirtti.Branş sözleşmesi yapma önerisinin özel sağlık kuruluşlarından geldiğini dile getiren yetkililer, sözleşmesini iptal ederek sistem dışında kalan geniş kapasiteli hastaneler bulunduğunu, bunları sisteme katma noktasında bu önerinin değerlendirilebileceğini kaydetti.Sistem dışındaki hastanelerin organ nakli, kalp-damar hastalıkları gibi branşlardaki önemli olanaklarına işaret eden yetkililer, hastanelerin atıl kalmaması ve bu olanakların da sigortalılara sunulması için branş sözleşmesi önerisinin dikkate alınabileceğini ifade etti.Branş sözleşmesi yapılması durumunda, kurumun özel sağlık kuruluşlarına ödemelerinin aynı miktarda kalacağı, ek bir zammın söz konusu olmayacağı belirtildi.