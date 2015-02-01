'SGK bilgisayarları AKP'ye yakın firmaya 32 milyon TL'ye yeniletildi'

Sosyal Güvenlik Kurumu ana bilgisayarlarının hükümete yakın, AKP milletvekili adayının sahip olduğu Bilgikent Bilişim Teknolojileri firmasına 32.950.000 TL’ye yeniletildiği iddia edildi.

Sümeyra Tansel’in Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, torba yasa ile diğer kamu borçları gibi SGK sigorta prim borçları da 1 Ekim 2014’te yapılandırmaya girdi. Ancak yapılandırma sırasında, daha önce sıkıntı yaşanmayan bilgisayar sistemlerinin birden yavaşladığı bildirildi. İddiaya göre, bilgisayarları yenilemek için bilgisayar sistemleri bilerek yavaşlatılıp yeni bir sisteme ihtiyaç varmış gibi gösterildi.

Doğal afet maddesine göre ihale

33 milyonluk bilgisayar ihalesi ilansız ve pazarlık usulüyle AKP’ye yakınlığı ile bilinen Bilgikent Bilişim Teknolojileri firmasına verildi. Ancak ihalenin bu şekilde yapılması kanunlara aykırıydı. Çünkü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21. Maddesi’ne göre ancak “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylar üzerine” ihale bu şekilde gerçekleştirilebilirdi.

Bakanlar Kurulu alımdan sonra süre uzattı

Konuyla ilgili bilgi veren bilişim uzmanları ise mevcut sistemin yapılandırmayı kaldıracak kapasitede olduğunu, ancak kapasite yetmese bile 3-4 milyon TL’lik ek kapasite alımının yeterli olacağını belirtti. Diğer taraftan Bakanlar Kurulunun yapılandırmayı uzatma yetkisinin de olduğu, yığılmaları önlemek için sürenin de uzatılabileceği ileri sürüldü. Ancak Bakanlar Kurulunca süre uzatımının da bilgisayar alımından sonra yapıldığı görüldü.

Yandaş firmadan yüksek bedelle alım

Bilgisayar alımındaki usulsüzlükler bununla da bitmedi. SGK’nın Avrupa’nın en büyük kamu veri merkezi olarak reklamını yaptığı Batıkent Veri Merkezi’ne önümüzdeki yıl geçileceği ve bu merkeze geçerken zaten tüm altyapının ve ana makinelerin yenileneceği öğrenildi. Bir yıldan az bir süre için ana bilgisayarların yenilenmesi dikkatleri çekti. Diğer taraftan ana bilgisayarların çok daha düşük bedelle, üretici firma olan IBM’den doğrudan alınabilecekken önceden belirlenen yandaş firmadan çok daha yüksek bedelle alındığı iddia edildi.

Kalkınma bakanlığı onay vermedi

Gariplikler bunlarla da sınırlı değil. SGK’nun Batıkent Veri Merkezi’nin de içinde bulunduğu 170 milyon TL’lik yatırım kararının daha önce Kalkınma Bakanlığı’na sunulduğu, ancak SGK’nın maliyet artışını izah edememesi üzerine Kalkınma Bakanlığından onay çıkmadığı öğrenildi. Bunun üzerine SGK’nın yapılandırmayı bahane ederek, bütçesi de özerk olduğu için rekabetsiz bir ortamda alıma çıktığı ifade edildi. Yine alınan sistemlerin Batıkent’e taşınmayacağı, 2015 yılında veri merkezi Batıkentte oluşturulurken gereken sistemin tekrar alınacağı öne sürüldü.

Referansı cumhurbaşkanlığı

33 milyonluk bilgisayar ihalesinin verildiği Bilgikent Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi’nin geçmişi ise bir hayli dikkat çekici. AKP döneminde kurulan firma genellikle kamu kurumlarından alınan ihalelerle faaliyet gösteriyor. Firmanın resmi web sitesinde yayımladığına göre referansları AKP, Cumhurbaşkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi devlet kuruluşları. Şirketin ortağı ve genel müdürü Muhammet Tolga Erpolat’ın ise 2011 genel seçimlerinde AKP’den Antalya milletvekili adayı olduğu, ayrıca Enerji Bakanı Hilmi Güler’in basın müşavirliğini de yaptığı ve 2005 yılında Enerji Bakanlığı bürokratlarına yönelik soruştur-mada adının geçtiği öğrenildi.

Sermayesi bir yılda beş kat arttı

Firmanın sermaye ve kar atışları da dikkat çekici. 2003 yılında kurulan şirket ve 2014 yılına kadar 250.000 TL sermayeyle faaliyet göstermesine rağmen, sermayesi ve karı 2014 yılında birden artıyor. Buna göre firma 2014 yılında sermayesini birden beş kat artırarak 1.250.000 TL’ye çıkartıyor. Bunu da 2013 yılına ait karlarından sağladığını beyan ediyor.

Bilişim ihaleleri yandaşta

Firmanın Ak Parti ile bağlantıları bunlarla da sınırlı değil. Firmanın sahip ve ortakları olan Muhammet Tolga Erpolat, Necati Ertuğrul ve Ahmet Timuçin Erpolat aynı zamanda Natek Bilişim A.Ş.’nin de ortakları. Bu firma da kamu kurumlarının bilişim ihalelerini en çok alan firma olarak tanınıyor.