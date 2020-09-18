"SGK, bazı kanser ilaçlarının bedelini karşılamak için hastalardan mahkeme kararı talep ediyor"

Anayasa Mahkemesi’nin hasta lehine kararına karşın, SGK’nın bazı kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan ilaçların bedelini karşılamak için hastalardan mahkeme kararı talep ettiği belirlendi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK’nın dava konusu olan ilaçların bedelinin mahkemenin karar vermesi durumunda kurum tarafından karşılanacağına işaret ederken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “SGK, kişilerin ekonomik olarak tek başına karşılaması mümkün olmayan bedelleri bulabilen ilaçları ödemeyerek kanser hastalarını adeta ölüme terk ediyor” dedi.

Emir, “Hastaların bu yöndeki hak arayışları Anayasa Mahkemesi’ne kadar uzanıyor ve bu da yıllar alabiliyor. Üstelik SGK, Sağlık Uygulama Tebliğini (SUT) güncellemiyor ve aynı ilacı kullanan her bir hastanın mahkemeye gitmesini bekliyor. Her bir vatandaşın ayrı ayrı mahkemeye başvurması hastalar için büyük bir zaman kaybıdır. AYM kararlarına rağmen bu ilaçları SUT listesine almayıp vatandaşlara mahkemeyi adres göstermek sosyal hukuk devleti adına utanç vericidir” ifadesini kullandı.