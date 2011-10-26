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Politika

SGK Başkanlığına Fatih?Acar atandı ANKARA (A.A) 

26 Ekim 2011 11:59

-SGK Başkanlığına Fatih Acar atandı ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına Fatih Acar, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Doç. Dr. Ömer Açıkgöz atandı. Bazı bakanlıklara ait atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, SGK Başkanlığına Fatih Acar, SGK Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Yadigar Gökalp atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığında, Bakanlık Müşavirliğine Mustafa Caner Şahin atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Doç. Dr. Ömer Açıkgöz'ün ataması yapıldı.

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