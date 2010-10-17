-SGK AVUKATLARI KURAYLA BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, ''12 Eylülde yapılan referandum sonucu kabul edilen Anayasamızda bazı kesimler için pozitif ayrımcılık bir anayasa kuralı haline getirilmişti. Biz de o düşünceden hareketle avukat alım işlemini gerçekleştiriyorken özürlü avukatların kontenjanını ayırdık'' dedi. SGK ile sözleşmeli çalışacak serbest avukatlar, Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, kurayla belirlendi. SGK Başkanı Zararsız, burada yaptığı konuşmada, Kurumun 2006 yılında üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşunun tek çatı altında toplanmasıyla bugünkü yapısına kavuştuğunu hatırlattı. Bu üç kurumun bütün alacakları ve davalarının da SGK'ya devredildiğini belirten Zararsız, geçen sürede yeniden yapılanma, kanunların uygulanmasına dair ikincil düzenlemelerin yapıldığını anlattı. Zararsız, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yaklaşık 60 milyon insanın sağlık ve sosyal sigorta işlerini biz yapıyoruz. Yapılanma dönemimiz hala devam ettiği için aksayan işlerimiz olabilir. Bir de sosyal güvenlik mevzuatı özel uzmanlık gerektiren bir mevzuattır ve özel uzmanlık gerektiren alanlarda bazen idare olarak, personel olarak yaptığımız yanlış işlemlerden dolayı veya vatandaşların o alandaki yanlış bir takım fiillerinden dolayı ihtilaflar doğuyor. İhtilafların hepsi idare makamlarında çözümlenemeyebiliyor. Bunlar yargı makamına taşınmak zorunda kalıyor. Kayıtlarımıza göre yaklaşık 250 bin lehimize ve aleyhimize, icra dosyaları da dahil olmak üzere, dava bulunmakta. Biz bu 250 bin civarındaki davanın hem kadrolu avukatlar hem de sözleşmeli avukatlarımızla takibini yapıyoruz. 250 binin yaklaşık yarsı tarafımızdan, yarısı da aleyhimize açılan davalar. Şu an itibariyle 335 kadrolu avukatımız, 15 hukuk müşavirimiz var ve 2008'den itibaren sözleşme imzalanarak davaların takibini yapan 331 sözleşmeli avukatımız var.'' İllerin dava sayılarına göre yeniden kontenjan belirlediklerini, buna göre 16 ilde 88 avukatla sözleşme yapılmak üzere ilana çıktıklarını belirten Zararsız, ''Doğrusu bu kadar çok müracaat olacağını tahmin etmiyordum. Şu an itibariyle 790 kişi buraya yeterli olarak gelmiş durumda'' dedi. İlanda kontenjan sayısında serbest avukatın belirlenebilmesi için mülakat yapılacağının ifade edildiğini ancak başvuru sayısı göz önüne alınarak bunun yerine kura yöntemini seçtiklerini anlatan Zararsız, kuranın noter huzurunda objektif şekilde yapılacağını vurguladı. Zararsız, ''İlk kez bize kısmet oldu. 12 Eylülde yapılan referandum sonucu kabul edilen Anayasamızda bazı kesimler için pozitif ayrımcılık bir anayasa kuralı haline getirilmişti. Biz de o düşünceden hareketle avukat alım işlemini gerçekleştiriyorken özürlü avukatların kontenjanını ayırdık. Bu kapsamda, görme özürlü meslektaşlarımız için Ankara ve İzmir'de kontenjan ayırdık. Özürlüler için pozitif ayrımcılığı uygulamaya sokan ilk kurum olduk'' diye konuştu. Sözleşme yapılacak serbest avukatlara sabit ücret ve davalara göre ödeme yapılacağını, avukatların büyükşehir statüsünde olan yerlerde yıllık ortalama 450 dosya, bunların dışında kalan ilerde ise 350 dosya inceleyeceğini bildiren Zararsız, şunları dedi: ''Haklı bile olsak bazen davaları kaybettiğimiz durumlar da oluyor. Davalarda başarı oranınız ne kadar yüksek olursa takip ettiğiniz davalarda elde edeceğiniz gelir oranı da o kadar yükselecektir. Sözleşme imzaladığımız avukatlarla bir takım usul ve esaslarımız var. Performans değerlendirmesi belirli dönemler itibariyle yapılacak, değerlendirme sonucu eğer düşük performans söz konusu olursa sözleşmesini sona erdireceğiz. Önemli olan verimliliği artırmak.'' Ankara 4. Noter Vekili Türker Çelik, öncelikle Ankara için başvuran görme engelli avukat kontenjanları, daha sonra da diğer illerin kontenjanları için kura çekti. Çelik, İzmir için açılan bir kişilik engelli kontenjanına zaten tek başvuru olduğu için kura çekilmesine gerek kalmadığını da söyledi.