SGK açıkladı; staj ve öğrencilik emeklilikten sayılacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), bazı yayın organlarında yer alan staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Kurum bu tarz haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada; son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ’Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı yönünde haber ve paylaşımların yer aldığı kaydedilerek; söz konusu değişikliğin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin ’iş kazası ve meslek hastalığı’ sigortası kapsamına alınmasının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması ve Jandarma ile Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasıyla ilgili olduğu açıklandı.

Staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığının altını çizen kurum, sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik haklarının ancak kanunla düzenlenebilecek haklar olduğunu belirtti.