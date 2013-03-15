SGK 2 gaziden ya takılan protezleri, ya da bedellerini ödemelerini istedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), askerlik sırasında sağ bacağını kaybeden Hasan Ata’ya takılan protez bacağının 74 bin liralık bedelini “terör gazisi olmadığı” gerekçesiyle geri istedi. Kurum, aynı gerekçeyle kol ve bacak protezi taktıran Mustafa Azgın'a da haber göndererek "94 bin lirayı geri ödeyin" dedi.



41 yaşındaki Hasan Ata, 1993 yılında askerlik yaparken cinnet getiren bir arkadaşının kurşunuyla bacağını kaybetti.

Ata’ya 2009 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından elektronik protez takıldı.

Ancak SGK, Hasan Ata'dan takılan elektronik protez bacağının 2 bin 141 lirayı aşan miktarını “terör gazisi olmadığı” gerekçesiyle geri istedi.

Ata’nın kendisinden talep edilen 74 bin lirayı ödememesi üzerine de icra takibi başlatıldı.



Ata: Gazi maaşıyla bu parayı ödeyemem



Hürriyet gazetesindeki habere göre, icrayı öğrenince şoke olduğunu dile getiren Ata, "Protezleri aldığımız dönemde eğer bize ödenmeyeceği söylenseydi, bize sunulan imkanlar çerçevesinde protez yaptırırdık. Ama önce ödemesini yapıyor, sonra da parayı tahsil etmeye çalışıyor. Benim bu parayı ödemem mümkün değil. Üç ayda aldığımız 4 bin 500 liraya yakın gazi maaşı ile geçiniyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.



'Baba ayağını geri mi vereceksin?'



Huzurunun kalmadığın kaydeden Ata, şunları söyledi:

"7 yaşındaki kızım evden çıkarken bana 'Ayağını vermeye mi gidiyorsun’, ‘Baba, ayağını mı alacaklar?’ diye soruyor. 18 yaşındaki çocuğum da protezin parasını ödemek için okulu bırakıp çalışmak istediğini söylüyor. Ben bunları gördükçe yıkılıyorum.

Devletimizin bize sahip çıkmasını isterdim. Bu tür olaylarla karşılaşınca devletimizin bize değer vermediğini, sınıflandırdığını görüyorum."



Azgın: Protezsiz de gezeriz



1987 yılında NATO tatbikatı sırasında bir kolu ve bir bacağını kaybeden Mustafa Azgın da benzer sorunu yaşıyor.

SGK, 2009 yılında kol ve bacağına protez yaptıran Mustafa Azgın’dan ise 94 bin lira istedi.

Azgın, “Protezi kullanmaya başladıktan iki yıl sonra yanlış ödeme yaptıkları söyleyerek parasını geri istediler. Açtığım davayı kaybedersen parayı geri isteyecekler” dedi.

Geçim sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Azgın, “Yeni ikiz çocuklarım oldu, zor geçiniyorum" diye konuştu.

Protezleri iade etmek istediğini dile getiren Mustafa Azgın, "Biz alıştık nasıl olsa, protezsiz de gezeriz" dedi.



Son söz yargının



Terör gazisi olmadıkları gerekçesiyle protezlerine haciz kararı çıkan iki gazi, açtıkları davaların sonuçlarını bekliyor.