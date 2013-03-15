T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SGK 2 gaziden ya takılan protezleri, ya da bedellerini ödemelerini istedi

SGK, askerlik sırasında kolunu kaybeden Hasan Ata ve kol ve bacağını kaybeden Mustafa Azgın'dan ya protezleri ya da protez bedellerini ödemelerini istedi

15 Mart 2013 12:59

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), askerlik sırasında sağ bacağını kaybeden Hasan Ata’ya takılan protez bacağının 74 bin liralık bedelini “terör gazisi olmadığı” gerekçesiyle geri istedi. Kurum, aynı gerekçeyle kol ve bacak protezi taktıran Mustafa Azgın'a da haber göndererek "94 bin lirayı geri ödeyin" dedi.
 
41 yaşındaki Hasan Ata, 1993 yılında askerlik yaparken cinnet getiren bir arkadaşının kurşunuyla bacağını kaybetti.

Ata’ya 2009 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından elektronik protez takıldı.

Ancak SGK, Hasan Ata'dan takılan elektronik protez bacağının 2 bin 141 lirayı aşan miktarını “terör gazisi olmadığı” gerekçesiyle geri istedi.

Ata’nın kendisinden talep edilen 74 bin lirayı ödememesi üzerine de icra takibi başlatıldı.


Ata: Gazi maaşıyla bu parayı ödeyemem


Hürriyet gazetesindeki habere göre, icrayı öğrenince şoke olduğunu dile getiren Ata, "Protezleri aldığımız dönemde eğer bize ödenmeyeceği söylenseydi, bize sunulan imkanlar çerçevesinde protez yaptırırdık. Ama önce ödemesini yapıyor, sonra da parayı tahsil etmeye çalışıyor. Benim bu parayı ödemem mümkün değil. Üç ayda aldığımız 4 bin 500 liraya yakın gazi maaşı ile geçiniyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.


'Baba ayağını geri mi vereceksin?'


Huzurunun kalmadığın kaydeden Ata, şunları söyledi:

"7 yaşındaki kızım evden çıkarken bana 'Ayağını vermeye mi gidiyorsun’, ‘Baba, ayağını mı alacaklar?’ diye soruyor. 18 yaşındaki çocuğum da protezin parasını ödemek için okulu bırakıp çalışmak istediğini söylüyor. Ben bunları gördükçe yıkılıyorum.

Devletimizin bize sahip çıkmasını isterdim. Bu tür olaylarla karşılaşınca devletimizin bize değer vermediğini, sınıflandırdığını görüyorum."


Azgın: Protezsiz de gezeriz


1987 yılında NATO tatbikatı sırasında bir kolu ve bir bacağını kaybeden Mustafa Azgın da benzer sorunu yaşıyor.

SGK, 2009 yılında kol ve bacağına protez yaptıran Mustafa Azgın’dan ise 94 bin lira istedi.

Azgın, “Protezi kullanmaya başladıktan iki yıl sonra yanlış ödeme yaptıkları söyleyerek parasını geri istediler. Açtığım davayı kaybedersen parayı geri isteyecekler” dedi.

Geçim sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Azgın, “Yeni ikiz çocuklarım oldu, zor geçiniyorum" diye konuştu.

Protezleri iade etmek istediğini dile getiren Mustafa Azgın, "Biz alıştık nasıl olsa, protezsiz de gezeriz" dedi.


Son söz yargının


Terör gazisi olmadıkları gerekçesiyle protezlerine haciz kararı çıkan iki gazi, açtıkları davaların sonuçlarını bekliyor.

ETİKETLER

hasan atagaziprotezmustafa azgınsgk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24