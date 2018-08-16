SGK, 143 ilaca ödemeyi durdurdu!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 143 ilaca ödeme yapmayı durdurdu. Yerli ilaç üretimi teşvik etmek amacıyla alınan karar sonrası, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, hastaların ilaca ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, yerelleşme süreci kapsamında ilaç firmalarına yerli ilaç üretimi yapmaları uyarısında bulundu. Uyarıya rağmen üretimle ilgili bir gelişme olmayınca SGK, aralarında prostat, diyabet, antibiyotik, sinir sistemi ilaçlarının da bulunduğu 143 ilacı 31 Temmuz 2018’de pasife (geri ödemeyi durdurma) aldı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, bu karar nedeniyle yaşanan sıkıntıları Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e şöyle anlattı:

“Hekimlerin hastalara reçete düzenlerken kullandıkları programda bulunan ilaç listelerinin güncel olmaması nedeniyle pasif olan bir ilaç Medula sisteminde hâlâ reçete edilebiliyor. Ancak bu pasif ilaç da geri ödeme kapsamında olan eşdeğer ilaç da hastalara verilemiyor. Bu nedenle hastalar, tedavileri için gerekli olan ilaca ulaşmakta ciddi sorunlar ve mağduriyetler yaşıyor. Örneğin, prostat büyümesinde kullanılan ilacın 7 tane eşdeğeri olmasına rağmen bu ilaçları hastalara veremiyoruz. Zira ‘Medula Sistemi’ onay vermiyor. Hastaların daha fazla mağdur olmaması için pasifteki ilaç listelerinin doktorların kullandıkları sisteme yüklenmesi ve SGK’nın Medula Provizyon sisteminde bu ilaçların eşdeğerinin verebilmesi için acilen düzenleme yapması gerekiyor. TEİS, sorunun aşılması için SGK’ya yazı gönderdi.”