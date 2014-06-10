SFK'dan 'takas pazarı': Benim olan senin olsun!

Sosyalist Feminist Kolektif (SFK), bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “takas pazarı”nı 14 Haziran günü Beyoğlu’nda gerçekleştirecek. SFK’dan yapılan davette, “Takas pazarı, bize unutturulan, dayanışma ve paylaşma gibi içimizi ısıtan ve güçlü hissettiren duyguları yaşama fırsatı sunuyor, bir günle sınırlı olsa da. Bireyci, tüketime yönelik hırslarımızı; dolaplarımızı açarak, çekmecelerimizi boşaltarak, daha da önemlisi geleneksel ayıplara pabuç bırakmadan törpüleme imkânı yaratıyor” denildi.

SFK’dan yapılan davet şöyle:

Benim olan senin olsun!

"Kederimizi öfkeyle, acımızı mücadelenin coşkusuyla, yalnızlığımızı birlikte güçlenmeyle takas etmenin zamanı.

Güneşli günler göz kırparken Soma’dan gelen ölüm haberleri; yitirdiğimiz yüzlerce emekçinin ve yakınlarını kaybedenlerin acısıyla kara kış günlerine döndürdü bizi. Üzüntümüzün ümitsizliğe dönüşmesine izin vermemeye karar verdik! Gezi isyancılarının bütün Türkiye’deki sesi adeta yazın müjdesini verdi.

Parasız hiçbir şeye erişemediğimiz bir dünyada, patronların hükümet ve devlet desteğiyle daha çok, daha da çok kar hırsıyla insan hayatını hiçe saymasına karşı, bir gün de olsa paranın geçmediği başka bir dünyanın mümkün olabileceğini göstermek istedik.

Yeterli mi? Kuşkusuz hayır! Yeni bir gelecek kurmanın hayali mi? Tam değil! Umutlu muyuz? Bazen umut, geçmişte başardıklarımızı, kazandıklarımızı hatırlamaktır.

Başta kadınlar olmak üzere bütün ezilen ve sömürülenlerin daha özgür bir dünyada yaşaması için mücadeleye devam etmekten başka bir şansımız olmadığını öğrendik.

Bu yıl dördüncüsünü yapacağımız takas pazarı, sadece alışveriş yapabileceğimiz bir yer değil. Yalnızca kadın oldukları için her türlü, baskı, ayrımcılık ve şiddet karşısında adeta kardeş olan kadınlar, neden hayatlarında bir dönem yer alan eşyalarını paylaşmasınlar? Anılarımız kadar ihtiyaçlarımızın da ne kadar benzer olduğunu görme sürprizi yaşamayalım?

Kılığımıza, kıyafetimize, neyi ne zaman ve ne kadar uzunlukta giyeceğimize hep erkekler karar verdi. Artık değişme zamanı gelmedi mi? Küçük bir destekle, değişikliklere uzak olmadığımızı görebiliriz.

Takas pazarında yer alan giysilerin çoğunu kadın işçiler, pespaye koşullarda, pespaye ücretler alarak üretiyorlar. Giysilerimizin nasıl ortaya çıktığını bilmek istemez miyiz? Bize büyük markalar başlığı altında paketlenip, büyük paralara sunulan ürünlerle sınırları belirlenmiş ayrıcalığa zaman zaman kapılsak da hangi koşullarda üretildiklerini hatırlayalım.

Takas pazarı, bize unutturulan, dayanışma ve paylaşma gibi içimizi ısıtan ve güçlü hissettiren duyguları yaşama fırsatı sunuyor, bir günle sınırlı olsa da. Bireyci, tüketime yönelik hırslarımızı; dolaplarımızı açarak, çekmecelerimizi boşaltarak, daha da önemlisi geleneksel ayıplara pabuç bırakmadan törpüleme imkânı yaratıyor.

Paranın sözünün geçmediği ama ihtiyaçlarımızın giderileceği bir dayanışma panayırında buluşmak istiyoruz. Bunu da Haziran ayının 14’ünde Cumartesi günü yapalım dedik..."

Tarih: 14 Haziran Cumartesi, 12.00-19.00

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Tel Sokak, No:20-3

Beyoğlu-İstanbul

İrtibat: 0212 243 49 93

www.sosyalistfeministkolektif.org