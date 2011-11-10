SFK Kadın Emeği Konferansı 12-13 Kasım'da yapılacak

T24- Sosyalist Feminist Kolektif (SFK), 12-13 Kasım'da Mimar Sinan Üniversitesi'nin Fındıklı Kampüsü'nde "Ücretli, Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın" başlıklı uluslararası konferans düzenleyecek. Konferansa, kadın emeği çalışmalarına sağladıkları katkılarla tanınan Heidi Hartmann, Helena Hirata, Jean Gardiner ve Gülnur Acar Savran konuşmacı olarak katılacak.



Adana, İzmir, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de bulunan, yaklaşık 200 üyesiyle Türkiye'nin en önemli feminist örgütlerinden biri olan Sosyalist Feminist Kolektif, kadın cinayetlerinin ardından emek ekseninde kadınlara uygulanan adeletsizliği de gündemleştirmeyi amaçlıyor. "Erkeklerden alacaklıyız" kampanyasının ardından feminizmin kadın emeği politikalarını tüm kadınlarla birlikte tartışmak isteyen SFK, konferansa katılacak konuşmacıları daha yakından tanımak için Feminist Politika dergisinin Kasım ayında yayımlanan 12. sayısında mini bir dosya hazırladı.











İşte SFK'nın "Ücretli, Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın" başlıklı Kadın Emeği Konferansı çağrısı:

Biz Sosyalist Feminist Kolektif olarak, hem bu topraklardaki feministlerin biriktirdiklerini hem de SFK olarak ürettiğimiz/önerdiğimiz kadın emeği politikalarını tartışmak üzere feminist yol arkadaşlarımızla ve uluslararası feminist hareketten dostlarımızla bir araya geliyoruz. Ücretli-ücretsiz emek kıskacına sıkışmış kadınların koşullarını ne tür politikalarla ve hangi yollardan geçerek dönüştürebileceğimizi tartışmak istiyoruz.

Patriyarkanın en önemli dayanağı ailede yaşanan cinsiyetçi işbölümü nedeniyle, erkekler için karşılıksız emek harcarken, her gün en az üç kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Ancak erkeklerden gelen bütün tehditlere rağmen vazgeçmiyoruz. Bizi erkeklerin şiddet politikaları karşısında güçlendirecek söze ve örgütlülüğe ihtiyacımız var.

Patriyarkanın kalın duvarlarıyla örülü evlerimizin dışına çıkabildiğimizde ise gölgesi hep üstümüze düşen patriyarka, sermaye ile işbirliği içinde, bizim ancak ucuz, güvencesiz, esnek ve niteliksiz emek olarak, ücretli emek gücüne katılmamızı mümkün kılıyor. Bu kısır döngüyü nasıl aşabileceğimizi birlikte tartışmak istiyoruz!

Maddeci ve sistem dışı bir feminizmin beden politikalarıyla, erkek şiddetine ve heteroseksizme karşı mücadeleyle, kadın emeği arasında bağ kurması gerektiğinin altını çizerek, akademik tartışmalara sıkışmadan ve erkek egemenliğine karşı pratikte bir mücadele vermenin gerekliliğini unutmadan, bir araya gelmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bu konferansı örgütlüyoruz.

Sunuş yapacak konuşmacılarımızı ve konularımızı da bu perspektifle belirlemeye çalıştık. Bizimle beraber düşünmek, tartışmak isteyen bütün kadınlarla bir arada olmak umuduyla…



Program:



12 Kasım Cumartesi



09:30-10:00 Kayıt

10:00-10:30 Açılış Konuşması

10:30-11:45 Birinci Oturum: “Kapitalizm ve Patriyarka” H. Hartman

11:45-12:00 Kahve Molası

12:00-13:00 Birinci Oturum Aktif Tartışma

13:00-14:00 Yemek Arası

14:00-15:15 İkinci Oturum: “Bakım Emeği” J. Gardiner

15:15-15:30 Kahve Molası

15:30-16:30 İkinci Oturum Aktif tartışma





13 Kasım Pazar





11:00-13:00 Üçüncü Oturum: “Esneklik ve Ücretli Kadın Emeği” H. Hirata

13:00-14:00 Yemek Arası

14:00-15:00 Kapanış Oturumu: “Günümüzde Feminist Politika”

H. Hartmann, J. Gardiner, H. Hirata ve G. Acar Savran

15:00-15:15 Kahve Molası

15:15-16:30 Kapanış Oturumu Aktif Tartışma



* konferans sadece kadınların katılımına açıktır.





düzenleyen: sosyalist feminist kolektif

www.sosyalistfeministkolektif.org

yer: mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi/fındıklı kampüsü

sedad hakkı erdem oditoryumu

Konuşmacılar:



Heidi Hartmann

"patriyarka-kapitalizm ilişkisi"

Jean Gardiner

"ev ve bakım emeği"

Helena Hirata

"kadın emeği/esnek çalışma koşulları"

Gülnur Acar Savran

"günümüzde feminist politika"



**Konferans süresince simulane çeviri yapılacaktır.