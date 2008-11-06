1960'larda bir genetik hata sonucunda ortaya çıkan bir tür. Onlara Sfenks kediler de deniliyor.



Dünyanın dört bir yanında tüylerinin güzelliğiyle tanınan Van ya da İran kedileri gibi özel bir tür. Ama görünüşü o kadar itici ki, şimdiye kadar dünyada pek az meraklısı oldu. Ancak 2007'den beri Gillete rekalmalrında görünmeye başlanmalarıyla Avrupa'nın gözdesi olmaya başladı.



İngiltere'deki Sfenks Kedileri Koruma Birliği "2008, Sfenks kedilerin yılı oldu. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu kedilere sahip olmak için bizim Sfenks kedi çiftliklerimize başvurdu. Ancak sadece, onlara çok iyi bakacaklarına ikna olduğumuz meraklıların başvurularını karşılıyoruz" dedi.



2008'de bir Sfenks kedinin fiyatı 5 bin euroya kadar ulaştı. Oysa sadece birkaç yıl önce kimse bu kedilere ilgi göstermiyordu.