S.F. tecavüzcüsüyle evlendirildi, şiddet gördü

T24 - İzmir'de yaşayan 15 yaşındaki S.F. 8 ay önce bir evde 4 kişinin tecavüzüne uğradı. Genç kız hamile kalınca ailesi S.F.'yi tecavüzcülerden biri olan İ.B. ile birlikte yaşamaya zorladı ve bu büyük dram 8 aylık hamile kız İ.B. tarafından feci şekilde dövülünce ortaya çıktı. Şimdi S.F. hastanede, İ.B. Emniyet'te. Ancak İ.B. mahkeme tarafından serbest bırakıldı.





İzmir'de, 8 ay önce 4 kişinin tecavüzüne uğrayan 15 yaşındaki S.F., ailesinin kararıyla tecavüzcülerden biri ile birlikte yaşamaya başlayıp düğün yaptı. 8 aylık hamile olan S.F.’ nin yaşadığı dram, birlikte yaşadığı 33 yaşındaki İ.B.’den yediği dayak sonrası hastaneye kaldırılması ile ortaya çıktı. Düşük yapma riski bulunan S.F. tedavi altına alınırken, birlikte yaşadığı İ.B. gözaltına alındı.



15 yaşındaki S.F., yaklaşık 8 ay önce iki ortak arkadaşının aracılığıyla bir su bayisinde çalışan İ.B. ile tanıştı. Bir süre sonra İ.B., genç kızı evine davet etti. S.F., Konak İlçesi İkiçeşmelik Semti’ndeki eve iki kız arkadaşıyla birlikte gitti.

4 kişi tecavüz etti



Kızları, İ.B. ve onun üç erkek arkadaşı karşıladı. Bir süre sohbet ettikten sonra S.F.’nin iki kız arkadaşı evden ayrıldı. Evde yalnız kalan S.F.’ye, iddiaya göre İ.B. ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç erkek arkadaşı tecavüz etti. Yaşadıklarını kimseye anlatmaması için tehdit edildiği öne sürülen S.F. daha sonra evine gönderildi.

Tecavüzcü ile düğün



Yaklaşık 4 ay önce hamile olduğunu anlayan S.F., durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine, S.F.’nin ailesi ve İ.B. arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucu alınan ortak karar sonrası S.F. ile İ.B., resmi nikah olmadan gerçekleştirdikleri düğün sonrası birlikte yaşamaya başladı.

Dayak yedi, dram ortaya çıktı



Bayraklı ilçesi Gümüşala Mahallesi’nde tutulan bir evde İ.B. ile birlikte oturan S.F.’nin yaşadıklarına bir de fiziksel şiddet eklendi. S.F., dün, İ.B.’nin kendisini dövmesiyle hastanelik oldu. Saat 23.30 sıralarında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan S.F.’nin yaşının 15 olduğunu gören görevliler, durumu polise ihbar etti. Yediği dayak sonrası yaşadıkları ortaya çıkan yaklaşık 8 aylık hamile S.F.’nin karnındaki bebeğin de düşme riskinin bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmalar sonucu İ.B. yakalanıp, Gümüşpala Polis Merkezi’ne götürüldü. Ardından Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü diğer zanlıların da arandığı belirtildi.



S.F.’nin ilk ifadesinde, İ.B. ve onun üç erkek arkaşının tecavüzüne uğradığını ve şikayetçi olduğu söylediği öğrenildi. S.F.’nin ailesinin ise İ.B.’den şikayetçi olmadığı belirtildi.

Serbest bırakıldı



İzmir’de, 15 yaşındaki S.F.’ye tecavüz edip hamile bıraktığı ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.B., sevkedildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

