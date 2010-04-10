Sezonun son oyunları

T24 - Devlet Tiyatroları, Nisan ayında Bursa, Ankara, İstanbul, Konya ve Erzurum'da beş yeni oyunu izleyiciyle buluşturacak.



Devlet Tiyatroları sezonun son yeni oyunlarını sahnelemeye hazırlanıyor.



William Shakespeare'in ünlü eseri ''Fırtına''nın 11 Nisan Pazar günü Bursa Devlet Tiyatrosu AVP Sahnesinde prömiyeri yapılacak.



Zerrin Akdenizli'nin uyarladığı, Ahmet Somers'in yönettiği çocuk oyunu, 20, 21, 22, 25, 27 ve 30 Nisanda izlenebilecek.



Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Bir Savaş Hikayesi'' adlı yapıtı, 13 Nisan Salı günü seyirciyle buluşacak. Jeanne Beckwith'in yazdığı, Esra Ege'nin Türkçeleştirdiği yapıtın yönetmeni Aclan Büyüktürkoğlu. Dekor tasarımı Murat Gülmez'e, giysi tasarımı Gülümser Erigür'e, ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda Ahmet Türkoğlu, Aylin Gürsoy Arıöz, Bahadır Karasu, Cahit Öztüfekçi, Eren Oray, Koray Karaca, Mithat Erdemli, Savaş Tamer, Seda Oksal, Şahap Sayılgan, Berna Yılmaztürk, Bora Godri, Burcu Özcan, Burcu Pekkaya, Emrah Çakıl, Emrah Ersoy, Eray Çelik, Ezgi Can, Gökhan Korkusuz, Gökhan Yılmazer, Hüseyin Ataseven, Mithat Abacı, Murat Özdemir, Nihal Erdoğan, Özge Korgun, Özlen Tamer, Sine Zeynep Eteke, Tamer Yurtbaşı, Umut Kılınç ve Yaseri Şahbudak rol alıyor.



İstanbul Devlet Tiyatrosunun ''King Kong'un Kızları'' adlı yeni oyunu, 13 Nisan'da Harbiye Kenter Tiyatrosunda izleyici karşısına çıkacak. Theresia Walser'in yazdığı, Işıl Yücesoy'un yönettiği oyun, 14–18 Nisan tarihleri arasında aynı sahnede izlenebilecek. İstanbul'da Küçük Sahne'de de ''Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk'' adlı oyunun 30 Nisan'da prömiyeri yapılacak.



Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde ''Prömiyer'' adlı oyunun prömiyeri, 14 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Oyun, aynı zamanda Devlet Tiyatroları tarafından üçüncü kez düzenlenen ''Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali''nin açılış temsilini de verecek. Civan Canova'ın yazdığı oyunun yönetmeni Işıl Kasapoğlu.



Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesinde çocuk oyunu ''Denizkızı'', 23 Nisan'da küçük seyirciyle buluşacak. Masal yazarı Andersen'in eserini Aylin Çalap uyarladı. Ebru Kara Denkli'nin yönettiği oyun, 24 Nisan Cumartesi günü de sahne alacak.







