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Sezonun son kruvaziyer gemisi Kuşadası'na 1236 turist getirdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI(Aydın), (DHA)- KUŞADASI'na gelen sezonun son kruvaziyer gemisi 'Thamson Spirit', büyük bölümü İngiliz toplam 1236 turist getirdi

06 Kasım 2017 22:25

Latif SANSÜR/KUŞADASI(Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'na gelen sezonun son kruvaziyer gemisi \'Thamson Spirit\', büyük bölümü İngiliz toplam 1236 turist getirdi.
Türkiye\'nin en önemli kurvaziyer limanlarından Kuşadası\'na 2017 turizm sezonunun son yolcu gemisi geldi. Kuşadası Ege Port Limanı\'na sabah erken saatlerde yanaşan Malta bayraklı \'Thamson Spirit\' isimli gemiden çoğu İngiliz 1236 turist indi. Turistlerin bir bölümü turlarla İzmir\'in Selçuk ilçesindeki Efes Anhtik Kenti ve Meryemana Evi\'ni ziyaret ederken, bir kısmı da ilçede gezerek alışveriş yaptı. Kuşadası Liman yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2017 yılında Kuşadası\'na toplam 130 kurvaziyer gemisi ile 119 bin 814 turist ve yaklaşık 50 bin gemi personeli geldi. Kuşadası Limanı\'na ekim ayı sonuna kadar Yunanistan\'ın Samos Adası\'ndan da 437 feribot seferiyle 67 bin 981 yolcunun giriş yaptığı belirtildi.

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