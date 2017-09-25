Sezonun ilk zeytini kırıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- İZMİR Ticaret Borsası\'nda (İTB) düzenlenen törenle, zeytin ve zeytin yağı sezonu açıldı. Törende konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, dünya genelinde 10 milyon hektarın üzerindeki zeytinlik alanların yüzde 95\'den fazlasının Akdeniz ülkelerinde olduğuna dikkat çekip yeni rotayı da çizdi. Kestelli, \"Türkiye zeytinyağı üretimi dünya sıralamasında İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi dünyanın önemli zeytinyağı üretici ülkelerinin ardından dördüncü sırada. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir sıralama değil, hedefimiz İspanya\'nın ardından ikincilik koltuğuna oturmak olmalı\" dedi.

İTB\'de, zeytin ve zeytin yağı sezonu açıldı. Törende konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, dünya genelinde 10 milyon hektarın üzerindeki zeytinlik alanların yüzde 95\'den fazlasının Akdeniz ülkelerinde olduğuna dikkati çekti. Türkiye zeytinyağı üretimi dünya sıralamasında İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi dünyanın önemli zeytinyağı üretici ülkelerinin ardından dördüncü sırada olduğu bilgisini de veren Kestelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu bizim kabul edebileceğimiz bir sıralama değil, hedefimiz İspanya\'nın ardından ikincilik koltuğuna oturmak olmalı\" dedi. İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde 14- 24 litre olan kişi başı yıllık zeytinyağı tüketiminin Türkiye\'de 2 litre civarında olduğunu da anlatan Işınsu Kestelli, \"Hedefimiz kişi başına yıllık tüketimin 3 litre olması ancak yıllık 2 litre ortalamasından hesaplarsak bile en az 160 bin ton zeytinyağı üretimine ihtiyacımız var. Hasadın normal düzeylerde gerçekleştiği yıllarda dekar başına verim İspanya\'da 369, İtalya\'da 256, Yunanistan\'da 209, dünya ortalaması ise İspanya\'daki yüksek verim nedeniyle 213 kilogramı buluyor. Türkiye 195 kilogramlık verimle dünya ortalamasının altındadır. Çözmemiz gereken en önemli sorun budur, dekar başına verimliliği en azından dünya ortalamasına çıkarabilmek. Dünya ikinciliği hedefi koyan Türkiye\'nin hem ağaç sayısını hem zeytin hem de zeytinyağı üretimini artırması gerekir.\"

\'ÜRETİM ARTIŞI POLİTİKALARI ÇOK YERİNDE\'

Türkiye\'nin son yıllarda izlediği üretim artışı politikalarının çok yerinde olduğunu vurgulayan Işınsu Kestelli, şöyle dedi:

\"İhracatta rekabet eşitsizliği, iç tüketimde yetersizlik, üretim planlaması ve kalitede yaşanan sorunlar çözüm bekliyor. Türkiye\'nin son yıllarda izlediği üretim artışı politikaları çok yerinde. Ülkemize has yağlık çeşitlerle bu politikanın devam ettirilmesi çok önemli. Bir zamanlar dış pazarda ambalajlı ürün satamayan zeytinyağı sektörüne bugün baktığımızda bambaşka bir tablo görüyoruz. Gelişimin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve büyümesi için üretim, tüketim, pazarlama ve ihracatta uzun vadeli yol haritasının çizilmesi önemli.\"

Işınsu Kestelli\'nin konuşmasından sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve protokolün katılımıyla, sezonun ilk zeytinleri kırıldı. Vali Erol Ayyıldız da sırada yaptığı kısa konuşmasında, sezonun bolluk içine geçmesini, zeytin ve zeytinyağının Türk insanının evinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyip, \"Zeytinyağı üretiminde hedef, ikincilik değil, birincilik olmalı\" dedi.



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