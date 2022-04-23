Sezonun ilk sprint yarışında zafer Max Verstappen'in

Emilia Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sprint yarışını Red Bull'un pilotu Max Verstappen kazandı. Şampiyona lideri Charles Leclerc ikinci, Sergio Perez üçüncü oldu.

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı olan Emilia Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde sezonun ilk sprint yarışı gerçekleştirildi.

21 turluk yarışı, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanırken şampiyona lideri Charles Leclerc ikinci, Sergio Perez üçüncü oldu.

Charles Leclerc, yarışın başında yaptığı atakla "pole" pozisyonundaki Verstappen'den liderliği devraldı. Uzun süre birinci sırada yer alan Leclerc'i 20. turda geride bırakan Verstappen, sprint yarışında galip geldi. Verstappen, bu sonuçla yarınki yarışa "pole" pozisyonunda başlama hakkı elde etti. Charles Leclerc ikinci, Sergio Perez ise üçüncü sıradan start alacak.

Mercedes'te ise Lewis Hamilton 14. olurken takım arkadaşı George Russell, 11. sırada sprint yarışı tamamladı.

Sprint yarış sonrasında Charles Leclerc 78 puana yükselirken takım arkadaşı Carlos Sainz ikinci sıraya yerleşti. Yarışın galibi Max Verstappen ise aldığı 8 puanla 33 puana yükseldi.

İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte, 63 tur üzerinden yapılacak yarışın startı ise 24 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da verilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

Charles Leclerc: 78 puan Carlos Sainz: 38 George Russell: 37 Sergio Perez: 36 Max Verstappen 33

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