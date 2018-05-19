Ligin son maçı olan Kasımpaşa karşısında coşkulu futbol bekleyen Abdullah Avcı "Bazen kazanırken öğrenemezsin, kaybederken öğrenirsin" dedi.

"48 resmi müsabaka oynadık. Hepsinin içi dolu. Dolu dolu bir süreç geçti. Kulüp tarihinde 34.haftada halen yarışta olmak harika. Belki de alacağımız, belki de kaybedeceğimiz bir şampiyonluk olacak. Son hafta olmasına rağmen, toplantı, taktik, rakip analiz ve geri bildirimi yaptık. Kazanıp diğer sonucu bekleyeceğiz. Biz işin bütününe bakıyoruz. Sonuç ne olursa olsun harika bir sezon geçiyor. Bazen kazanırken öğrenemezsin, kaybederken öğrenirsin."

"Sezonun ilk maçı gibi coşkuyla oynayacağız"

"Ligin rahat ama geniş alanda oynayan takımlarından biriyle oynayacağız. Bu maça da sezonun ilk maçı gibi coşkuyla çıkacağız, böyle oynayacağız. Umarım güzel şekilde bitiririz."