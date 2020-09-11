Sezonun ilk lüferi tezgâha düştü; fiyatı dudak uçuklattı!

Çanakkaleli balıkçılar, bu dönemde oltayla avlanan lüferi kilogramı 170 liradan tezgâhlarda satmaya başladı.

Balık tezgâhlarındaki çeşitlilik, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren artarken, Çanakkale'de, lezzetiyle nam salan lüfer de bu dönemde olta balıkçıları tarafından avlandı.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, bu yıl palamutun yoğun şekilde avlanacağı düşüncesi taşıdıklarını belirterek, "Denizlerimizin prensi olan lüfer, bugün ilk kez tezgahlarda yerini aldı ve kilogramı 170 liradan satışa çıktı. Bu yıl inanıyoruz ki balıkçılık daha çok artacak. Vatandaşlarımız da balıkları rahat şekilde tüketecek diye düşünüyoruz. Balıklarımız bu sene boğaza oldukça erken giriş yaptı. Bu da balıkçılığın iyi olacağını ve buna bağlı tüketiminin de çok olacağını gösteriyor." diye konuştu.