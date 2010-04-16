Sezonun ilk kayısısı 50 lira

Mersin'in Tarsus ilçesinde sezonun ilk kayısısı hasat edildi.



İlçeye bağlı Sarıveli köyünde 3 dekar alanda sera altında kayısı üretimi yapan Bilal Yeşilyaprak, adlı üretici hasat ettiği 5 kilogram kayısıyı Ziraat Odası'na getirdi. Yeşilyaprak'ın yetiştirdiği sezonun ilk ürünü kayısı Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer tarafından, kilogramı 50 liradan satın alındı.



Ergezer, sezonun ilk ürününü üreticiden sembolik bir fiyatla satın aldıklarını ifade ederek, ilçede 350 dönümü örtü altı olmak üzere toplam 4 bin 350 dönüm alanda kayısı üretimi yapıldığını bildirdi.

