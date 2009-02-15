Sezonun ilk eriği 75 lira

Mersin'de çiçek açan erik ağaçlarından sezonun ilk hasadı 20 Mart'ta yapılacak. İlk turfanda eriğin kilosunun 75 liradan satılması bekleniyor.



Türkiye genelinde ilk turfanda erik hasadı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Silifke'de yapılacak. Çiftçi Faruk Doğan geçen yıl Keben Köyü'nde 1 dönümlük erik bahçesini deneme amaçlı örtü altına alıp erken hasat yaparak yüksek verim elde etti. Doğan, normal şartlarda Nisan ayının ikinci haftasında ürün veren eriğin hasadına 25 Mart'ta başlayıp kilosunu 50 liradan sattı. Doğan bu yıl ise 20 Mart'ta ilk hasadı yapacağı eriğin kilosunu 75 liradan satmayı hedefliyor.



Seralardaki erik ağaçlarının çiçek açtığını belirten Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Göktaş, Göksu Vadisi'nin mikrokilima özelliği nedeniyle Türkiye'de ilk turfanda erik hasadının Silifke'de yapıldığını söyledi. Üretimde tarım teknolojilerinden faydalanılması gerektiğine değinen Göktaş, “Önemli olan çok alandan çok verim almak değil, az alandan çok verim almaktır. Bunun da yolu gelişen teknolojiyi değerlendirmekten geçer. Bu bakımdan bütün çiftçilerimiz teknolojiyi çok iyi değerlendirip, yapılan tarım fuarlarına ve bilgilendirici seminerlere katılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

