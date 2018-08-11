Sezonun açılış maçında kazanan Galatasaray

MKE Ankaragücü - Galatasaray: 1-3

ANKARA (DHA)

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf - Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif (Dk. 88 Sedat), Bifouma, Mokhtar (Dk. 79 Kehinde) , İlhan (Dk. 45 Kenan), El Kabir

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru (Dk. 83 Feghouli), Sinan (Dk. 81 Belhanda), Rodrigues (Dk. 67 Selçuk), Eren

GOLLER: Dk. 7 El Kabir (MKE Ankaragücü) - Dk. 22 Serdar, Dk. 30 (KK) Kone, Dk. 90+2 Eren (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Yalçın, Mokhtar (Ankaragücü) - Rodrigues, Fernando (Galatasaray)

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü\'nü deplasmanda 3-1 mağlup etti.

2\'nci dakikada İlhan\'ın Nagatomo\'ya yaptığı faulün ardından ceza sahası dışında sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eren\'in yaptığı vuruş farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

7\'nci dakikada Mokhtar\'ın ara pası ile ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan El Kabir\'in vuruşunda top kaleci Muslera\'nın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

16\'ncı dakikada Maicon\'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

20\'nci dakikada Rodrigues\'in pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Mariano\'nun çektiği şut savunmadan geri döndü.

22\'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Sinan geçti. Sinan\'ın ortasını Maicon, kafayla arka direkte bulunan Serdar\'a indirdi ve Serdar\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

25\'inci dakikada Fernando\'nun yerden pası ile altı pasın hemen yakınında topla buluşan Sinan, Kone\'den sıyrılarak şutunu çekti ve top Hopf\'ta kaldı.

26\'ncı dakikada Mariano\'nun pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues\'in çektiği şut az farkla dışarı gitti.

30\'uncu dakikada Mariano sağ kanattan aldığı topu bekletmeden Eren\'e ortalamaya çalıştı. Müdahalede bulunmaya çalışan Kone\'nin ters kafasında top ağlarla buluştu: 1-2.

34\'üncü dakikada Sinan\'ın ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Onyekuru\'nun sağ çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı.

35\'inci dakikada Bifouma\'nun pası ile topa hareketlenen El Kabir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakemin kararı sonrası El Kabir için ofsayt bayrağı kalktı ve gol iptal edildi.

İlk 45 dakika Galatasaray\'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

48\'inci dakikada Galatasaray atağında Onyekuru sağ kanattan içeriye doğru kat etti ve yerden pasını gönderdi Ön direkte beklemeden vuruşunu yapan Sinan\'ın şutu kaleci Hopf\'ta kaldı.

51\'inci dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Sinan\'ın ortasını MKE Ankaragücü savunması ön direkte kafayla uzaklaştırdı.

64\'üncü dakikada Mokhtar\'ın ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan sekti ve sağ çaprazdaki El Kabir\'in önünde kaldı. Çaprazdan El Kabir\'in çektiği şut kale direğinin dibinden dışarı gitti.

68\'inci dakikada Onyekuru\'nun pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Eren\'in şutu üstten dışarı çıktı.

83\'üncü dakikada Belhanda\'nın ceza sahası dışından çektiği üstten auta gitti.

90+2\'nci dakikada Belhanda\'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren, yaptığı aşırtma vuruş ile Hopf\'u avladı: 1-3.

Karşılaşma Galatasaray\'ın 3-1\'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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