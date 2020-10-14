Sezon sonu futbolu bırakacak Atiba'nın Beşiktaş'taki yeni görevi belli oldu

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda futbolu siyah beyazlılarda bırakıp; burada yeni bir görev alacağı öğrenildi.

Beşiktaş'a 2013 yılında Slaven Bilic döneminde gelen Atiba, gösterdiği performansla, siyah-beyazlıların vazgeçilmez oyuncusu haline geldi.

Daha önce de yaptığı açıklamalarda futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta görev almak istediğini belirten Kanadalı futbolcunun bu isteği gerçek oluyor.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve futbol kariyerini noktalayacak olan 37 yaşındaki ön liberonun Beşiktaş'ta idari menajer olacağı öğrenildi. Atiba’nın yönetimle futbolcular arasındaki bağlantı kurması bekleniyor. (Fanatik)