Sezon sonu Atiba ile bir yıl daha

Beşiktaş'a 2013 yılında Hırvat teknik direktör Slaven Bilic döneminde PSV’den bedelsiz gelen ve siyah-beyazlı formayı 8 yıldır aralıksız giyen Atiba Hutchinson’un geleceğiyle ilgili tüm kararlar, oyuncunun kendisine bırakıldı.

Skorer'in haberine göre; yakın çevresine "40 yaşına kadar futbol oynamayı hedefliyorum" diyen Atiba, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.



Fizik açıdan hiçbir problem yaşamadığı için sahalardan kopmayı bu aşamada düşünmeyen başarılı futbolcu şartlar uygun olursa 2022-23 sezonunda da Beşiktaş forması giymenin hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlıların, teknik direktör Sergen Yalçın’ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği deneyimli oyuncuya lig bittikten kısa süre 1 yıllık imza attırmasına kesin gözüyle bakılıyor.