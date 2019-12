Sezon 'Kürtçe' açıldı

Sivas'ta "Öğüt"

DDT, Devlet Tiyatroları'nda ilk kez bir oyunda Kürtçe küçük bir anlatımın da yer aldığı, Orhan Asena'nın yazdığı Tamer Levent'in yönettiği "Ölümü Yaşamak" oyunuyla seyirciyle buluştu.Kan davasının anlatıldığı ve Ebru Nil Aydın, Filiz Kılıç, Pınar Gün, Şivan Binici, Yurdaer Okur, Ali Çelik, Uğur Çınar, Murat Bölük, Dilek Alpaslan, Faruk Acar, Ercan Kılıçarslan, Zehra Takmaz, İbrahim İçözlü, Sebahat Kızılkaya ve Hasan Çatalkaya'nın rol aldığı oyun ilgiyle izlendi.Oyunu Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve öteki yetkililer de izledi. Yönetmen yardımcılığını Orkun Gülşen, Şamil Kafkas ve Yurdaer Okur'un yaptığı, dekoru Hakan Dündar'a kostümü Sevgi Türkay'a ait oyun, Cuma ve Cumartesi günleri sahnelenecek.Diyarbakır'la birlikte Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki Devlet Tiyatroları da sezonu farklı oyunlarla açtı.Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Öğüt" adlı oyunla perdelerini açtı. Cem Uslu'nun yazdığı, Mehmet Akif Yeşilkaya'nın yönettiği "Öğüt" adlı oyun, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.SDT Müdürü Emre Başer, 2 perdelik oyun başlamadan önce yaptığı konuşmada, Devlet Tiyatrosu'nun 60. yılını kutladıklarını anımsattı. Başer, "60 yıldır her yerdeyiz, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna. 60 yıldır savunucusuyuz barışın, kardeşliğin ve ilkelerimizin. 60 yıldır yanındayız ezilenin, aldatılanın, sömürülenin. 60 yıldır hayalden gerçeğe, gölgeden perdeye, gelenekten geleceğe yol alıyoruz" dedi.Devlet Tiyatrosu'nun bu sezon 60. yıl kutlamaları çerçevesinde şimdiye kadar hiç oynanmamış yerli eserlerin oynanması yönünde bir karar aldığını belirten Başer, "Yerli oyunlarımız devlet tiyatrolarının tüm bölgelerinde dünya prömiyeri yapacak, böylelikle yerli yazarlarımız ve eserleri tüm dünyada ve Türkiye'de tanıtılacak ve devlet tiyatroları Türk Tiyatrosu'nun gelişmesine yaptığı desteği büyüterek devam ettirecektir" diye konuştu.Katılımcıların yeni bir oyun izleyeceğini ve başka bir dünyanın içerisine gireceğini ifade eden Başer, "Bizler de 60 yıldır sizlerle birlikte olmanın gururuyla karşınıza çıkacağız. 60 yıldır tüm sanat dallarının uyumlu birlikteliğiyle sahnedeyiz. Kaybettiğimiz tüm büyüklerimizi saygı ve şükranla anarak 60. yılımız kutlu olsun. Nice 60 yıllara" dedi.Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) yeni sezonu, "Düşmanla Sevişenler" adlı oyunla açtı. ADT, Hacı Sabancı Kültür Merkezi Sahnesinde, Ender Çakmak'ın yazdığı ve Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçılarından Abdullah Ceran'ın yönettiği iki perdelik oyunda 2. Dünya Savaşı'nda Almanların Norveç'i işgali ve buradaki kadınların çektikleri zorluklar ve dramları anlatıyor.Müzikleri Cem İdiz, dekor tasarımı Suar Şeylan, kostümleri Gülümser Erigür, ışık tasarımı Burhanettin Yazar'a ait oyunda, aralarında Burçin Börü, Derya Keyf, Esra Ülger, Nimet İyigün, Sema Öner Kelav, Sevinç Gediktaş, Evren Çağrı Turan ve Gökhan Doğan'ın da aralarında bulunduğu 39 oyuncu rol alıyor. ADT Müdürü Ahenk Demir, oyunun bitiminde, afişini hazırlayan ressam Yalçın Gökçebağ'a teşekkür plaketi verdi.Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), 2009-2010 sezonunu "Puşide-i Siyah (Kara Örtü)" adlı oyun ile açtı. Oyunun prömiyeri, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda çok sayıda tiyatroseverin katılımıyla gerçekleştirildi.Zerrin Tığlıoğlu'nun yazdığı, Betül F. Gökçer'in yönettiği oyunda, Feyha Çelenk, Betül F. Gökçer, Arzu Tan Bayraktutan, Serdar Seçkin, Cem Arabacıoğlu, Süheyla Elbaş, Ömer Naci Topcu, Yasemin Şener, Erkan Erdem, Levent Aras, Çağlar Ozan Aksu, Cenk Turan ve Can Recep Kekil rol alıyor. Oyunun dekor tasarımı Suar Şeylan, kostüm tasarımı Hale Eren, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzik tasarımını Can Atilla ve dans düzeni ise Deniz Çığ imzası taşıyor.Bursa'nın işgal edilişinden kurtuluşuna kadar geçen iki yıllık süreyi Bursalı bir ailenin penceresinden anlatan oyunun konusu şöyle özetleniyor: "Bursa'nın, İngilizlerin yardımıyla Yunanlar tarafından işgali ülke çapında, özellikle TBMM'de fırtınalar kopmasına neden olmuştur. Bursa'nın işgali bir tür yas havası doğurmuş ve TBMM kürsüsü bir kara örtü ile örtülmüştür. Bu kara örtü Bursa'nın işgal altında kaldığı iki yıl, iki ay ve iki gün süresince kürsüde kalmış ve Bursa işgalden kurtulunca kürsüden kaldırılmıştır."Van DT'nin açılış oyunu, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazıp Serap Sağlar'ın yönettiği, "Kaynanam Nasıl Kudurdu" seyirciyle Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda buluştu.Mustafa Şen, Özlem Gür, İpek Atagün, Deniz Keyf, Özgür Öztürk, Mustafa Çolak, Caner Gezener, Eda Aydınlı, Sedat Şenoğlu, Edip Kamacı ve Murat Altan'ın rol aldığı, dekor tasarımı Melih Karakurt, kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı İlhan Orhan'a ait oyunu 500 kişilik Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yaklaşık 600 kişi izledi. Hazırlıklar sırasında bir oyuncunun kolunu, bir oyuncunun da ayağını sakatlamasına rağmen oyundaki yerlerini almaları izleyicilerden büyük alkış topladı.Oyunu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Nazım Altıntaş da izledi. Eşi Serap Sağlar'ın yönetiği oyunu seyretmek ve destek için Van'a gelen eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Van Devlet Tiyatrosunun çok önemli bir gece yaşattığını ve perdelerini açıp nefis bir oyun sergilediğini söyledi.Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "İstibdat Kumpanyası" adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi. Devlet Tiyatroları'nın 60. Yılı kapsamında, Uğur Saatçi'nin yazdığı ve Barış Erdenk'in yönettiği "İstibdat Kumpanyası" adlı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.Osmanlı'nın son döneminde tiyatro yapmaya çalışan bir grubun hikayesini konu eden oyunda, Fatih Dokgöz, Halil Ayan, Zeynep Ekin Öner, Barış Bağcı, Ceyhun Gen, Şevki Çepa, Erşan Utku Ölmez, Duygu Dokgöz, Yiğit Gümüşada, Ömer Okutan, Nihat Bıyık, Oğuz Özcan, Serdar Okur, Gizem Gen, Duygu Ertan, Serdar Kurutçu, Onur Sarı, Aleyna Macit ve Uğur Öksüz rol alıyor. Oyunun dekorleri Aytuğ Dereli, kostümleri Medine Yavuz, müziği Engin Bayrak, dansları ise Sibel Erdenk'e ait.