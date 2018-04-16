Sezon 'kepçe önünde güneşlenen turist'le açıldı

Tatil beldelerinde deniz sezonu, yavaş yavaş açılmaya başladı. Fethiye Ölüdeniz'e erken gelen tatilciler ise, iş makinelerinin önünde güneşlenmek zorunda kaldı.

Habertürk’ten Erdoğan Cankuş’un haberine göre bir tarafta yerli ve yabancı turistler güneşlenirken, bir tarafta da Muğla Büyükşehir Belediyesi iş makineleri arıtma tesisiyle ilgili altyapı çalışması yapıyor.

Tam sezon başlarken Ölüdeniz Jandarma Karakolu karşısında altyapı çalışması yapan makinelerin plaja girmesi, turistlerin yanı sıra turizmcilerin de "canını sıktığı" belirtildi. Bazı turistler, plajdaki bu manzaranın fotoğraflarını çekti.