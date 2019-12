Sezon daha güzel açılamazdı

T24 -Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Tindersticks, iki gün üst üste Babylon'da...







Ünlü İngiliz rock grubu Tindersticks, Charm Music işbirliğiyle iki gece üst üste Babylon’da sahne alacak.



İngiltere’nin Notthingam şehrinde kurulan Tindersticks, rock altyapılarını soul ve caz öğelerle birleştirdikleri farklı tarzlarıyla tanınıyor. Bariton bir sese sahip olan grubun ünlü solisti Stuart A. Staples’ın önderliğinde çalışmalarına devam eden grup, canlı performanslarında ve aranjmanlarında piyano, glockenspiel, vibrafon, keman, trompet, klarnet, org ve fagot gibi alışılmışın dışında enstrümanlar kullanıyor.



1991 yılında Nottingham’da kurulan Tindersticks, ismini Yunanistan’da tesadüfen bir plajda buldukları kibrit kutusundan alıyor. Kendi plak şirketleri Tippy Toe Records’dan çıkardıkları ilk parçaları “Patchwork” ile müzik piyasasına adım atan grup, bunu izleyen yıllarda özellikle orkestra düzeninde gösterdikleri görkemli performanslarıyla ismini duyurmaya ve diğer indie rock gruplarından ayrışmaya başladı. İngiliz grup, üçüncü albümleri Curtains’dan sonra müzikal yönlerini değiştirerek soul müziğin etkisine de girmeye başladı.



Tinderstick alışılmadık bir grup olduğunu çıkardıkları iki farklı parça yayınlayarak ispatladı. Birinci parça; John Barry'nin bir kaç sene sonra Fun Lovin’ Criminals tarafından da yorumlanan ‘We Have All The Time In The World’ adlı parçasıydı. İkinci parça ise bir Pavement coverı olan ‘Here’ oldu. Grup bu iki parçayla, ne tür bir müzik olursa olsun rahatlıkla çalabileceklerini ispatlamış oldu.2005 yılında grubun efsanevi solisti Stuart A. Staples kendi solo çalışmalarına ağırlık vermeye başladı ve 2 albüm yayınladı. 2008’te tekrar stüdyo çalışmalarına başlayan grup bu sene 8. Albümleri “Falling Down A Mountain”’ı yayınladı.



Grup kendi çalışmalarının yanı sıra Claire Denis imzalı Trouble Everyday ve White Material gibi alternatif Fransız filmlerinin müziklerini de hazırladı.



Tindersticks bugün ve yarın akşam Babylon'da.