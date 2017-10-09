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Spor

Sezon başında takımdan gitmek istediğini söyleyen Sinan Gümüş: Yanlış anlaşıldım

"Galatasaray benim yuvam"

09 Ekim 2017 13:41

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 23 yaşındaki hücumcusu Sinan Gümüş, sezon başında takımdan ayrılmayı istemesinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Sezon başında adı Benfica ve bazı İspanyol kulüpleriyle anılan Sinan, gitmek istediğini ancak bunun Galatasaray'ı terk etmek için değil; Bruma gibi daha çok güçlenerek geri dönmek olduğunu söyledi.

Milliyet'in haberine göre, transfer sürecini ve sonrasını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Ben ayrılmak istedim. Ama bu, takımımdan kaçmak ve veda etmek için değildi. Bruma gibi gidip kendimi geliştirmek ve öyle dönmek istedim. Galatasaray'a hazır gelmek ve bu şekilde oynamayı düşünmüştüm. Beni yanlış anladılar. Galatasaray benim yuvam. Sürekli oynayabileceğim bir kulübe gitseydim o zaman üzerine koyarak gelirdim. Ama bu olmadı. Artık tek konsantrasyonum Galatasaray... Çok iyi bir takımız ve oynamak için sıranın gelmesini bekleyeceğim" diye konuştu.

Bu sezon ligde Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında görev yapan Sinan Gümüş, sadece 26 dakikada süre alabildi. Sarı-kırmızılıların elendiği Östersunds karşılaşmalarında iki maçta da ilk 11'de yer alan genç oyuncu isteneni verememişti.

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