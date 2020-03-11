Sezgin Tanrıkulu: Yurt dışına çıkan devlet görevlileri 14 günlük karantinaya alınacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurtdışına çıkan devlet görevlilerinin 14 günlük karantinaya alınıp alınmayacağını sordu.

Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yanıtlaması istemiyle yönelttiği soru önergesinde, yurt dışına giden Türk vatandaşları için hangi önlemlerin alındığını sordu.

CHP'li Tanrıkulu'nun, Fuat Oktay'a yönelttiği sorular şöyle:



1. Sağlık Bakanı'nın Koronavirüs ile ilgili "Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadeleri göz önüne alındığında, Türkiye genelinde 81 ilde virüse karşı ne tür etkili ve somut tedbirler alınmıştır ya da alınacaktır?



2. Koronvirüs'e karşı tedbir olarak okulların tatil edileceği iddiaları doğru mudur?



3. Kamu görevlilerinin acil bir durum olmadığı sürece yurt dışına çıkışlarını yasaklayan bir kararname yayınlanacağı iddiaları doğru mudur?



4. ‘Acil bir durum’ ifadesi ile belirtilen acil durumlar nedir?



5. İddialar doğru ise, Koronavirüs'ün ortaya çıktığı tarih itibariyle, virüsün bulunduğu ülkelere seyahat eden Türk vatandaşları ve bahse konu ülkelerden Türkiye’ye gelen yabancı vatandaşlar için virüse karşı ne tür önlemler alınmıştır?



6. Koronavirüs'ün ortaya çıktığı tarih itibariyle, virüsün bulunduğu ülkelere seyahat eden Türk vatandaşları ve bahse konu ülkelerden Türkiye’ye gelen yabancı vatandaşlar için Koronavirüs testi yapılması niçin zorunlu tutulmamıştır?



7. Koronavirüs'ün ortaya çıktığı tarih itibariyle virüsün bulunduğu ülkelere seyahat eden Devlet Yöneticilerine, Türkiye’ye dönüşlerinde Koronavirüs testleri yapılmış mıdır? Yapılmışsa, ilgili Devlet Yöneticileri 14 günlük karantinaya alınacak mıdır? Yapılmamışsa, izahı nedir?



8. Koronavirüs'ün Türkiye’de tespiti akabinde öngörülen acil eylem planı nedir?