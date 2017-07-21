Sezgin Tanrıkulu, Tahir Elçi'li Meclis Taksiyi anlattı: Tekrar izlemek çok ağır oldu

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyada paylaşılan, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin bindiği Meclis Taksi görüntüleri hakkında “Benim için de tekrar izlemek çok ağır oldu” dedi.

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre, TRT’de yayınlanan Meclis Taksi programında bakanlar ve milletvekilleri takside direksiyon başına geçiyordu.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun üç yıl önce konuk olduğu programın görüntüleri bugün sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde, Tanrıkulu’nun taksisine Tahir Elçi biniyor.

Diyarbakır Barosu Başkanı, insan hakları savunucusu avukat Tahir Elçi, Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare'nin çatışmalarda gördüğü zararla ilgili basın açıklaması sırasında, 28 Kasım 2015’te vurularak hayatını kaybetmişti.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Tanrıkulu o günü bianet’e şöyle anlattı:

“Zaten Meclis Taksi’yi çok zor kabul etmiştim, taksi kullanmayı sevmem. Divan Otel’in önünde karşılaşınca çok büyük sürpriz oldu benim için, tabi onun için de büyük sürpriz oldu ve şaşırdı, nitekim sohbetimize de yansıdı."

“Ağız dolusu gülmüşüz ikimiz de. Güzel bir sohbetti."

“Türkiye gerçekten çok değerli bir insan hakları savunucusunu en gerekli olduğu zamanda yitirdi. Faili meçhul cinayetlerin takipçisiydi ama kendisi de faili meçhul cinayete kurban gitti. Halen faillerin ortaya çıkarılmamış, etkili soruşturma yapılmamış olması faillerin kim olduğuna işaret etmekte."