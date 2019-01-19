Sezgin Tanrıkulu: Bu kadar kötü gidişattan biz iktidar çıkaramıyorsak hata seçmende değil bizdedir

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hakan Aksay’ın Gün Olur video söyleşi programına konuk oldu ve seçim süreciyle ilgili soruları yanıtladı.

CHP’nin yerel seçimde adaylarının çoğunu açıkladığını, ancak İstanbul’un ilçelerinin ve İzmir’in beklendiğini söyleyen Tanrıkulu, “İzmir Belediye Başkanı adayı en az 2-3 ay önce saptanabilirdi; gecikmeyle ilgili eleştirilere katılıyorum” diye konuştu.

CHP’nin HDP’yle, İyi Parti ile olduğu gibi bir ittifakının olmadığını ama tabanda ciddi işbirliklerinin gündeme geleceğini savunan Tanrıkulu, “CHP'nin Kürt seçmenlerle buluşmadan İstanbul'u kazanması mümkün değil” dedi ve bu arada yerel düzeyde başkanların yanı sıra belediye meclislerine de dikkat etmek gerektiğine işaret etti.

24 Haziran seçimlerinde CHP adayına oy veren seçmenin kendini aldatılmış hissettiğini, daha sonradan hem partinin hem de cumhurbaşkanı adayının özeleştiri yaptığını dile getiren CHP milletvekili, bununla birlikte “sandıkta protesto” tavrına karşı olduğunu “Yerel seçimler seçmenlerin kendi partilerini cezalandıracağı bir platform değildir” diyerek ortaya koydu.

İktidarın yerel seçimleri beka sorunu olarak göstermesini eleştiren Tanrıkulu, İstanbul ve Ankara da dâhil bir dizi önemli şehirde kazanacakları öngörüsünü dile getirdi ve olası seçim hileleriyle ilgili olarak da “Seçim güvenliği yok ama yerel seçimde sandığa sahip çıkma imkânı çok fazla” dedi. Tanrıkulu şunları söyledi:

“Türkiye’deki bu yüksek memnuniyetsizlik ortamından, ekonomideki ve dış politikadaki kötü gidişattan, İstanbul’daki bunca ranttan ve betonlaşmadan biz iktidar çıkaramıyorsak hata seçmende değil bizdedir.”

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