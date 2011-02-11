-SEZGİN TANRIKULU BERAAT ETTİ DİYARBAKIR (A.A) - 11.02.2011 - ''JİTEM davası''nda askeri mahkemenin görevsizlik ve tahliye kararını eleştirdiği için hakkında ''Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği'' gerekçesiyle dava açılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ilk duruşmada beraat etti. Diyarbakır'da 1994 yılında Mehmet Şerif Avşar'ın kaçırılarak öldürülmesi olayının azmettiricisi olarak tutuksuz yargılanan ve ''Kasten adam öldürmek'' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kayıplara karışan eski uzman çavuş Gültekin Sütçü davasına ilişkin müdahil avukat olarak yaptığı açıklama nedeniyle hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Tanrıkulu ve avukatları hazır bulundu. Sanık Tanrıkulu, savunmasında, iddia edilen sözlerin kendisine ait olduğunu belirterek, ''Görevsiz bir mahkemenin 12 yıl firari olan ve müebbet ağır hapis cezası ile yargılanan bir sanığı tahliye etmesinin hukuka uygun olmadığı düşüncesiyle eleştiri hakkımı kullanarak, bu sözleri söyledim. Kaldı ki mahkeme etkilenmemiştir. Çünkü karar verildikten sonra bu sözü söyledim'' dedi. İddia makamı mahkemeye sunduğu mütalaasında, ''Suçun sabit olmaması'' nedeniyle sanık Tanrıkulu hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık avukatları adına söz alan Diyarbakır Baro Başkanı Emin Aktar, yargıyı etkilemeye teşebbüsün yargı yetkisi olan kişilerce söz konusu olabileceğini belirterek, ''Müvekkilin açıklamasının içeriğinde yargıya müdahale etmeyin çağrısı vardır'' diye konuştu. Mahkeme, verdiği kısa bir aranın ardından sanık Tanrıkulu hakkında ''Suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması'' nedeniyle beraat kararı verdi. -SINIR KAPISINDA YAKALANMIŞTI- Diyarbakır'da 22 Nisan 1994 yılında Mehmet Şerif Avşar'ın kaçırılarak öldürülmesi olayının azmettiricisi olarak aranan Gültekin Sütçü, 29 Ekim 2006'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaparken tutuklanmıştı. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Sütçü hakkında mahkeme, 24 Mayıs 2007'deki duruşmada olay tarihinde sanığın asker olması nedeniyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı askeri mahkemeye göndermişti. 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada, görev uyuşmazlığının giderilmesi ve dava dosyası kararının kesinleşmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine ve sanık Sütçü'nün tahliyesine karar verilmişti. -TANRIKULU'NUN AÇIKLAMASI- Askeri Mahkemenin 09 Ağustos 2007 tarihinde sanık Sütçü'nün tahliyesine ilişkin verdiği kararı eleştiren dosyanın müdahil avukatı Sezgin Tanrıkulu'nun o tarihte basına yaptığı açıklama söz konusu davaya konu olmuştu. Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ''Dosya için kendisini görevli kabul etmeyen mahkemenin, delil durumuna göre sanığı tahliye etmesi bize göre uygun değildir. Sanık, yanlışlıkla yakalanıp tutuklanmış, mahkemenin bu kararıyla 'yanlışlık' giderilmiştir. Bu sonuç, benzer vakalar bakımından her ne kadar 'yanlışlıklar' olsa da bu 'yanlışlıklar'ın zaman içerisinde giderileceğini veren bir mesajdır. 'İyi çocuklar' Türkiye'de dokunulmazdır. Halen bize göre JİTEM adlı örgüt varlığıyla dimdik ayakta. Bunu da sanığı sahiplenerek ortaya koymuştur. 12 yıl önce askerden uzaklaştırıldığı bilinen bir sanığın duruşmasının takip edilmesi bize göre bu durumu doğrulamaktadır.'' Tanrıkulu hakkında yaptığı açıklamada ''Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği'' gerekçesiyle dava açılmıştı.