CHP'li Tanrıkulu: 6 bin çocuk çığlık atamadıkları için mi kayıp?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın ‘kayıp çocuk’ vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin” ifadesine karşılık TBMM’ye soru önergesi verdi. Tanrıkulu , "Son 10 yılda kayıp olan 6 bin çocuk çığlık atamadıkları için mi halen kayıptır? Çığlık atamayacak konuşma engelli çocuklar nasıl çığlık atacaklardır? 14 yaşındaki Berkin Elvan attığı yaşam çığlığına rağmen neden hayatını kaybetmiştir?" diye sordu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Suriyeli çocukların ücret karşılığında alındığı ya da satıldığı iddialarını da gündeme getirerek, Ayşenur İslam’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Son günlerde artan ’kayıp çocuk’ vakaları ve çocuk cinayetleri ile ilgili olarak 30 Nisan 2014 tarihinde bir basın toplantısı düzenlediğinizde, "Annelere çok basit bir şey öğretebilirim. Çocuklara çığlık atmayı öğretmeleri gerekiyor. İstemedikleri bir durumda karşılaştıklarında çocuklarımızın çığlık atması gerekiyor etrafı haberdar edebilmeleri için. Bu bir savunma değil. "Aman çocuğum sessiz ol" diye yetiştirdiğimiz çocuklardan bahsediyoruz. Hayır, çocuklar ses çıkarmalı" açıklamasını yapmıştınız.

Bu bağlamda; "Son 10 yılda kayıp olan 6 bin çocuk çığlık atamadıkları için mi halen kayıptır?

Çığlık atamayacak konuşma engelli çocuklar nasıl çığlık atacaklardır?

4-5 yaşlarındaki çocuklar tehlikenin farkında olduklarını nasıl anlayıp çığlık atacaklardır?

Roboski’de katledilen çocukların attıkları çığlıklar duyulmuş mudur?

14 Yaşındaki Berkan Elvin attığı yaşam çığlığına rağmen neden hayatını kaybetmiştir?

Çocuk Gelinlerin attıkları çığlıklara ses verilmiş midir ya da verilmekte midir?

Ülkemizde bulunan Suriyeli çocukların ücret karşılığında alındığı ya da satıldığı iddiaları doğru mudur?

İddialar doğru ise, ülkemizde bulunan Suriyeli Çocukların attıkları çığlıklara kulak verilmekte midir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak "çocuklara yasal dokunulmazlık" uygulaması getirilmesi için yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?"