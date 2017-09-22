Sezgin Irmak, son kitabı Sırr-ı Sevda ile büyük beğeni topladı

ANKARA, (DHA) - ZEHR-İ Bal kitabıyla ve romana özel online müzik albümüyle okurun ilgisini çeken Sezgin Irmak, son kitabı Sırr-ı Sevda ile de büyük beğeni topladı. 1870\'lerde geçen hikayede dönemin önemli kadılarından Rauf Efendi\'nin kızı Gülpare ve Kalaycı Hamza\'nın devlet ile aşk arasındaki imtihanları konu alınıyor. Üsküdar, Adalar, Galata, Dolmabahçe ve Göksu gibi tarihi yerlerde geçen hikayede aşk ve polisiyeyi buluşturan yazar, \'Bu seri yüreklere tutulan bir ayna, hangimiz bu imtihanlardan geçebilirdik?\' sorusunu yöneltiyor.

Portakal Kitap\'tan çıkan seride ön planda aşk tutulurken, gerçekçi karakterler de bir arada. Zehr-i Bal Serisi, Osmanlı\'nın ilk kız öğretmen okulundan çocuk yuvalarına, düzenlenen isyanlardan istihbarat teşkilatına, vatanseverlerden madrabazlara kadar önemli konulara değiniyor. Basit bir kalaycı gibi gözüken Hamza\'nın şiire olan merakı ve Gülpare ile yaşadığı aşk, kitabın akıcılığını bir hayli etkiliyor.

Yazar Sezgin Irmak seriyi şöyle anlattı, \"Genellikle günümüz kurgu hikayeleri; gerek film, gerekse kitaplar, aşkın gerçekçiliğinden öte insanüstü tarafından almayı doğru buluyorlar. Daha hayali, daha romantik oluyor tabii. Ama bu yüreğimizi zehirlemekten, ilişkilerdeki beklentilerimizi artırmaktan öteye gitmiyor. Oysa aşk tutunmaktır… Sıkı sıkıya sarılmak… Beklediğimizi bulamadığımızda kabuğumuza çekilmeyi tercih ediyoruz. Etrafımız mutsuz insanlarla doluveriyor bir anda. İşte bu noktada Zehr-i Bal serisi her kitapta, insanların kabuğunu kırabileceği farklı metotlar sunuyor. Zehr-i Bal\'da beşeri ve ilahi aşk; Mühr-ü Kalp\'te kibir ve sabır; Sırr-ı Sevda\'da ise tevekkül ve azim ele alınıyor.\"

Tüm kitapçılarda bulabileceğiniz Zehr-i Bal serisinin son kitabı Sırr-ı Sevda\'nın arka kapak yazısı ise şöyle: \"Kimse kolay demedi zaten aşk kovanında arılara hükmedebilmeye. Yüreklerde başıboş bırakılan ve baldan kesilip zehir vızıldayan seslerinden sıyrılabilmeye... Mühürlenen kalplerde tatlı hülyalardan uyanabilmeye ve onu ince bir zar kıvamında çevreleyen, aşk kovanını huzursuz eden, kışkırtan, kızıştıran; toprağı insandan, insanı hayvandan ayıran o nefsin dizginlerini ele geçirmeye... Kimse kolay demedi zaten vuslatı yatıştıran o sevdanın sırrına erişebilmeye. Kusursuz bir aşka gölge gibi düşen yalanlar, Osmanlı\'yı yeniden ele geçirmeye çalışan sermayeli madrabazlar ve geçmişten gelen suallerle Gülpare ve Hamza\'nın aşktaki son imtihanı! Üsküdar\'da son oyun… Son veda… Bedia\'nın aslında kim olduğunu öğrenen Rıfkı, Sultan\'ı devirmek isteyenlerin yanında yer alınca, bütün dengeler bozulur. Bu sefer isyan bayrağını taşıyan taraf Kadı Ailesi mi olacak? Severek okuduğunuz Zehr-i Bal serisinin son kitabı Sırr-ı Sevda\'da artık hikâye nihayete ererken tüm giz perdeleri de sonuna kadar aralanıyor.\"

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