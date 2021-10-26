Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Dülger: Müvekkilim Kingston kardeşlerden gelen paranın 'suç geliri' olduğunu bilmiyordu

Prof. Dr. Murat Volkan Dülger, müvekkili Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili suçlamalara yanıt verdi. Dülger, youtube'dan yayımladığı bir videoda Kormaz'ın ABD ve Türkiye'de kara para aklama suçundan yargılanmasının detaylarını aktardı. Dülger, Korkmaz'ın Türkiye'de hakkında "kara para aklama" suçu dışında başka bir dava açılmadığını, aksi haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Dülger, Korkmaz'ın ABD'yi dolandıran Kingston kardeşlerden gelen "kara para"yı aklamasına ilişkin iddialara ise Korkmaz'ın gelen paranın "suç geliri" olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Kingston Kardeşler ve Levon Termendzhyan'ın UTAH eyaletinde "hak etmediği gelirleri elde etmek" suçundan suçlu bulunduklarını aktaran Dülger, "ABD, biyolojik atıktan dizel üretimine teşvik veriyor. Bu kişiler enerji ajansına başvuruyorlar ve yıllar içerisinde bizim dosyadan anladığımıza göre 2012'den 2018'e kadar bu teşviki alıyorlar. Bu gelirlerin bir kısmını Türkiye'de kurdukları şirkete hem de burada yatırımcı arayan Sezgin Baran Korkmaz'a gönderiyorlar ve SBK ve şirket bu parayı kullanıyor." dedi.

"Suç geliri olduğu bilinmiyordu"

ABD'deki düzenleyici kuruluşların ve güvenlik güçlerinin bile tespit edemediği "kara para"yı Korkmaz'ın bilebilmesinin mümkün olmadığını iddia eden Dürger, hukuken suç geliri olduğu bilinmeyen bir parayı kullanmanın suç teşkil etmediğini söyledi. Dürger "Bu kişilerin ABD'yi dolandırdığından, ABD'deki bir çok düzenleyici kuruluş ve kolluk kuvveti farkına varamazken, Korkmaz'ın farkına varmasını beklemek haksızlık" dedi.

Kingston kardeşlerin Türkiye'de varlık yönetim şirketini kurduğunu da ifade eden Dürger, bu tip şirketlerin çok sıkı düzenlemelere tabi tutulduğunu ve çok fazla belge ve bilgi istendiğini aktararak "Kingston Kardeşler'de bu şirketi kurarken çok sıkı denetimlerden geçmiştir. Türkiye'nin düzenleyici kuruluşları bunları fark etmiyor, ama Korkmaz'ın fark etmesini bekliyorlar" dedi.