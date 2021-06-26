Sezgin Baran Korkmaz'ın 4 yıl önce katıldığı programda Erdoğan'la ilgili söyledikleri sosyal medyanın gündeminde: Sağ olsun, hiç kırmadı bizi

ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan ve Türkiye tarafından da kara para aklamak suçlamasıyla iadesi istenen Sezgin Baran Korkmaz'ın, 2017'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. Korkmaz'ın programda, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız patronlarımızla görüşüyor. Hiç kırmadı bizi" dediği duyuluyor.

Türkiye'nin kara para aklamakla suçladığı Sezgin Baran Korkmaz'ın 2017'de katıldığı programda Erdoğan ile ilgili anlattıkları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Korkmaz programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak "Patronlarımı her getirip yanına koyduktan sonra ülkeye 150 milyon dolar para geldi. Tertemiz. Bizi hiç geri çevirmedi. Benimle beraber patronlarımla görüştü" ifadelerini kullanıyor.

O dönem için Erdoğan’ın Amerika’ya ziyaretlerini beklediklerini dile getiren Korkmaz “Bizim patronlar da orada olacak. Patron reisle görüşsün de... Bazen biz şey diyoruz, Cumhurbaşkanım bunlara ‘Merhaba’ de de para gelsin bize” diyerek kahkaha atıyor.

Korkmaz, "Sağ olsun Cumhurbaşkanı’mız patronlarımızla filan görüşüyor. Hiç kırmadı bizi” diyor.

Korkmaz, “Eskiden cumhurbaşkanları, başbakanlar falan kimseyle görüşüp muhatap olmazlardı. Bana diyorlar ki ‘Nereden tanıyorusun?’ Vallahi billahi tanımıyorum. ‘Nerede bulsam gidip yapışıyorum’ diyorum. Hiç daha bugüne kadar geri çevirmedi insanları. Birebir yaşadım. Patronlarımın yanına her getirip koyduktan sonra ülkeye 100- 150 milyon dolar para getirdim. Amerikan fonu yani, tertemiz” ifadelerini kullanıyor.

“Cumhurbaşkanı, iş adamlarıyla birlikte gidiyor bir ülkeye. Buna aracılık ediyor. Siz hiç gittiniz mi?” sorusuna Korkmaz, şu yanıtı veriyor:

“Gittim bir geziye. Bizim Amerikalı patronlarla bir yemekte buluştular. Yemekteyken 5 dakika dedim ki, ‘Efendim patronlarımızla özel görüşmemiz gerekiyor.’ Tam bir saat 25 dakika benimle beraber patronlarımla konuştu. O bir saat 25 dakika ne kazandırdı biliyor musunuz? Türkiye’de bin tane artı personel aldım işe."