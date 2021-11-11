Sezgin Baran Korkmaz'dan Uğur Dündar'a tazminat davası

Uluslararası kara para aklama suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Sözcü yazarı, gazeteci Uğur Dündar'ın kendisi hakkında yazdığı yazıda, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla manevi tazminat davası açtı.

Sözcü’nün haberine göre, SBK, usta gazeteci Dündar’ın araştırmaları sonucu kaleme aldığı, “Sezgin Baran Korkmaz ve ortakları beş kuruş ödemeden Borajet'e nasıl çöktüler” başlıklı yazısında ortaya çıkardığı bilgilerin, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu iddia etti.

Mahkemeye sunulan dilekçede, yazıda ileri sürülen beyan ve isnatların hiçbir gerçekliğinin bulunmadığı öne sürülerek, “Avusturya'da yakalanıp iade yargılaması devam eden müvekkil Sezgin Baran Korkmaz hakkında, Türkiye'de topyekûn bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Sıradan bir suçlama siyasi çekişmelere alet edilmiş, masumiyet karinesi hiçe sayılan müvekkil görsel, yazılı ve işitsel basında linçe maruz kalmıştır” denildi.

"Kara parayla hiç işi olmayan..! Dürüstlük timsali..!’

Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisi hakkında açtığı davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Dündar, “Şeffaf, kara parayla hiç işi olmayan, şirketlere asla çökmeyen, dürüstlük timsali, fazilet simgesi, saygın, Avusturya’da kumpasla tutuklanan büyük yatırımcı Sezgin Baran Korkmaz (SBK) aleyhime tazminat davası açmış. Halkımıza duyurulur” dedi.