“Sezgin Baran Korkmaz, Borajet’i 3 aşamalı operasyonla ele geçirmiş”

Gazeteci Alişer Delek, hakkında kara para aklama suçlaması olan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Borajet’i almak için önce şirketin sahibi Yalçın Ayaslı hakkında kendisine yakın gazeteciler aracılığıyla “FETÖ’cü” kampanyası başlattığını ifade etti. Delek, “Bunu savcılık soruşturması izleyince Ayaslı, hisselerini SBK’ya devredip ABD’ye gitmiş” dedi.

Sözcü'de yer alan haberde, Alişer Delek’in aktarımına göre, Borajet meselesi şöyle:

“2008’de Yalçın Ayaslı tarafından kurulan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte hakkında çarpıcı iddialar gündeme gelen Borajet, 2016’da firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz tarafından satın alındı. Satıştan kısa bir süre sonra taraflar arasında kriz olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, satıştan bir buçuk yıl sonra başlattığı soruşturma neticesinde Yalçın Ayaslı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı (2.10.2017 tarihinde kaldırıldı) ve mal varlığı için de tedbir kararı konulduğunu duyurdu. İddiaya göre, 2016'da Borajet'in SBK Holding'e satışında usulsüzlük yapılmıştı. (Bu davada mahkeme Ayaslı dışındaki tüm kişileri beraat ettirdi. Ayaslı yurtdışında olduğu için ifade vermediğinden kararı açıklanmadı.) Yalçın Ayaslı da, satışla ilgili ‘kapsamlı gasp’ iddiasıyla Korkmaz ve şirketi adına ABD'nin New Hampshire eyaletinde dava açtı.

Ayaslı, SBK'yı Borajet'in piyasa değerini düşürüp ‘ölü fiyata’ satın almakla suçladı. Ayaslı'nın avukatlarının dilekçesinde eve baskın, mesajla tehdit gibi iddialar var.

Borajet'in satışında, satış sonrası açılan ikinci dava sırasında Sezgin Baran Korkmaz'ın ve kendisine yakın medyanın Ayaslı hakkındaki iddiaları hep FETÖ bağlantısı olduğu yönündeydi. Ayaslı hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. Soruşturmayı başlatan başvurunun altındaki imza da Sezgin Baran Korkmaz'a ait. Bu iddialar üzerine açılan bir dava yok soruşturma ise devam ediyor.”

Ayaslı hakkında FETÖ soruşturmasının henüz kapanmadığını belirten Delek, “SBK ile ilişkileri ve yukarda bahsedilen Borajet hikayesi gündemdeyken Yalçın Ayaslı'nın sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, 11 Haziran'da Ayaslı'nın ABD'deki evine misafir oldu. Ve bu ziyaret de Ayaslı'nın sosyal medya hesabından fotoğrafla duyuruldu” bilgisine dikkati çekti.