Sezgi Kırıt'ın avukatı: 7 yıllık savaşım ses getirdi, yapılanların hesabı soruldu

Antalya’da 2009 yılında uyuşturucu madde verilip tecavüz edilen, göğüs kafesi, ağzı ve burnunda kırıklar tespit edilen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt’ın ölümüyle ilgili 7 yıl sonra yargılanan 3 sanık hakkında tutuklama kararı verildi. Avukat Sibel Önder, duruşmanın ardından "Benim 7 yıllık savaşım ciddi anlamda ses getirdi. Bu süreci tamamladıktan sonra, iddianameyi hazırlayan savcıya teşekkür ediyorum" dedi. "Hukuki mücadelemiz artık hep 15 yaşında kalacak Sezgi için ve tüm kadınlarımız için daha güçlü bir şekilde yol alsın" ifadesini kullanan Önder, "Biz kadınlar tek yürek olsak bile adaletin bize yardım etmesi gerekmektedir. Sezgi'ye yapılanların hesabı soruldu" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Antalya'da 7 yıl önce uyuşturucu madde verilip tecavüze uğradığı belirlenen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın ailesinin avukatı Sibel Önder, "Sezgi tecavüze uğradı işkence gördü acımasız bir şekilde boş bir araziye çırılçıplak şekilde atıldı. Sezgi'ye yapılanların hesabı soruldu." dedi.



Antalya'da 2009 yılında uyuşturucu madde verilip tecavüze uğradığı belirlenen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın ölümüyle ilgili davada mahkeme 3 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Duruşmaya katılanların alkışlarla karşıladığı kararın ardından ailenin avukatı Sibel Önder açıklama yaptı.



Aile üyelerinin konuşmak istemediğini belirten Önder, günün en sevindirici haberinin 3 sanığında tutuklu yargılanmasına karar verilmesi olduğunu söyledi. 15 yaşındaki bir kızın canavarca hisle katledildiğini dile getiren Sibel Önder, "İsterim ki hemen her gün en az bir kadının öldüğü üçüncü sayfa haberi olarak gündemden hızla düştüğü Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi ve cezai yaptırımların ses getirecek mahiyette olabilmesi. Hukuki mücadelemiz artık hep 15 yaşında kalacak Sezgi için ve tüm kadınlarımız için daha güçlü bir şekilde yol alsın. Biz kadınlar tek yürek olsak bile adaletin bize yardım etmesi gerekmektedir." dedi.



Türkiye'de 2010-2015 yılları arasında bin 414 kadının öldürüldüğünü dile getiren Sibel Önder, tecavüz, taciz ve şiddete verilen cezaların haksız tahrik, iyi hal, saygın tutum ve aşırı sevgi gibi indirimlerle caydırıcılığını yitirdiğini söyledi. Önder, "Benim 7 yıllık savaşım bugün ses getirdi. Aile buruk bir sevinç yaşıyor. Çünkü artık kızlarının ruhunun rahat olduğundan eminler. Adalet yerini buluyor önemli olan bu 7 yıllık savaşımız sonuç verdi. Sezgi tecavüze uğradı, işkence gördü acımasız bir şekilde boş bir araziye çırılçıplak atıldı. Sezgi'ye yapılanların hesabı soruldu" diye konuştu.