Sezgi Kırıt davasında savcı tutuklama istedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Sezgi Kırıt\'ın (16), 2009\'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi\'nde görülen davada savcı, sanıkların tutuklanmasını istedi.

Antalya\'da Ağustos 2009\'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sezgi Kırıt\'ın cesedi, Isparta\'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulundu. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar\'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21\'er yıl hapis, Emine Karpi\'ye ise 28 yıl hapis cezası verildi. Karara davanın savcısı ve sanık avukatları \'delil yetersizliği\' gerekçesiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi\'ne itiraz etti. Sanıklar itirazdan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Mutlu Kurtlar ile Osman Küçük ile Sezgi Kırıt\'ın annesi Hanife, babası Hasan, ablası Sevgi Kırıt ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emine Karpi ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Alperen Çiftçi, davaya müdahillikleri kabul edilmeyen, ancak Kırıt ailesinin avukatının verdiği yetki belgesi ile katılan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatlarından Pınar Hacıbektaşoğlu ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen Sevgi Kırıt, ortada birden fazla suç olduğunu belirterek, kardeşini öldürenlerin tutuklu yargılanmasını istedi. Sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Mutlu Kurtlar ile Osman Küçük\'ün \'olası kasıtla insan öldürme\', \'hürriyeti yoksun bırakma\', \'çocuğun cinsel istismarı\' suçlarından, Emine Karpi\'nin de \'delilleri yok etme\' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca, sanıkların uyuşturucu temininden dolayı, mahkemeden suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Tutuklanma talebini kabul etmeyen mahkeme, sanıklar hakkında adli tedbir kararı verdi. Sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya savunma hazırlamak için süre talep etme isteğini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

KADINLARDAN AÇIKLAMA

Tutuksuz yargılamaya tepki gösteren KADEM üyeleri duruşma sonunda adliye dışında \'Sezgi için adalet\' yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına destek veren kadınlar ayrıca \'Tacize, tecavüze hayır\', \'Sapıklara en ağır ceza\', \'Kadına şiddete dur de\', \'Yasa kollasın kadın korkmasın\', \'Herkese karşı her türlü şiddete son ver\' yazılı dövizler taşıdı.

KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, davanın uzun sürmesine sitemde bulunarak, katledilen çocukların davasında ise sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi. Bu isteklerinin gerçekleşmediği bir duruşmadan çıktıklarını sözlerine ekleyen Pınar Hacıbektaşoğlu, “Sayın savcı suçun en ağır şekilde işlendiğine dair mütalaa açıklamış olmasına rağmen, sanıklar adliye kapısından çıkarak topluma karıştı. Bu en yürek yakıcı yanı oldu\" dedi.

Kırıt ailesinin avukatı Sibel Önder ise savcının kapsamlı mütalaasında yerel mahkemenin verdiği karardan çok daha ağır bir ceza istediğini kaydetti. Savcının tüm sanıkların tutuklaması talebinde bulunduğuna dikkati çeken Önder, “Sezgi\'ye uyuşturucu enjekte edildiği sabit oldu. Uyuşturucu yönünden de sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunma talebimiz kabul edildi. Mahkemenin, savcının mütalaası doğrultusunda karar vererek sanıkları cezalandıracağına inanıyoruz\" diye konuştu. Avukat Önder, ayrıca sanıklar için adli tedbir kararı verilmesinin de olumlu bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI