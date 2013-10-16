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Spor

Sezer Öztürk'ten İbrahim Toraman'a: Fenerbahçe kaptanları adam gibi adamdı

Beşiktaşlı Sezer Öztürk, 'F.Bahçe'deki kaptanlarına da böyle mi davranıyordun?' diye kendisini eleştiren İbrahim Topraman'a 'onlar adam gibi adamdı' diyerek karşılık verdi

16 Ekim 2013 15:58

Beşiktaş'taki İbrahim Toraman - Sezer Öztürk kavgasında sözü ilk alan Sezer Öztürk oldu.
İbrahim bana, 'Temponu kaybetmişsin' diyen Öztürk, ben de "Kendi işine bak, kaptansan kaptanlığını bil" diye çıkıştım. Neden karşılık veriyorsun. Ben kaptanım. F.Bahçe'deki kaptanlarına da böyle mi davranıyordun' diye çıkışınca "Onlar adam gibi adamdı' dedim. Bir gün sonra tesislerde masaj yaptırıyordu. Orada da atıştık ve kadro dışı kaldığımız yumruklaşma o an başladı ifadelerini kullandı.

İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk'ün kavgası Beşiktaş'ta morallari bozdu, gündemdeki sıcaklığını kaybetmedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, yaşanan kavga sonrası İbrahim Toraman cephesinden açıklamalar geldi ama Sezer Öztürk sessiz kalmıştı. Gelin, Sezer Öztürk'ün yakın çevresine kendi ağzından kavgayla ilgili açıklamalar yaptı.

Sezer Öztürk'ün yaptığı açıklamalardan satır arası başlıklar şöyle:

H.Split maçı sonrası fitil takım otobüsünde ateşlendi. Önce İbrahim ile Gökhan Süzen polemiğe girdi. Ortam elektriklendi. İbrahim, ardından da benim yanıma geldi ve "Uzun zamandır oynamadığın için maç temponu kaybetmişsin" dedi.

 

'Bana Necip'e davrandığın gibi asla davranamazsın'

 

4 aydır oynamadığım için maç tempom yok. Eleştirilerini sürdüren İbrahim'e, "İşine bak, kaptansan kaptanlığını bil. Her şeye karışmak zorunda değilsin" diye çıkıştım. Birbirimizin üzerine yürüdük. İbrahim'in boğazına sarıldım. Karşılık verdi. Ahmet Nur Çebi ve teknik heyet araya girdi.

Türkiye'ye döndük. Otobüste İbrahim tekrar yanıma geldi ve "Tesislerde odama gel, konuşalım" dedi. "Nereye istersen gelirim" dedim. Odasına giderken Ömer ve Gökhan Süzen de kavga olmasın diye arkamdan geldiler. İbrahim gitmelerini istedi. Odaya girince kapıyı kilitledim. Bana, "Neden karşılık veriyorsun. Ben kaptanım" dedi. Şu cevabı verdim: "28 yaşındayım. Bana, Necip'e ve diğer gençlere davrandığın gibi davranamazsın."

 

'Fenerbahçe kaptanları adam gibi adamlardı'

 

"F.Bahçe'deki kaptanlarına da böyle mi davranıyordun?" diye çıkıştı. "Onlar adam gibi adamdı. Alex, Emre her sorunumla ilgilenirdi. Sen bize sürekli laf sokuyorsun" dedim. Konuşmaya devam etti ve boğazını sıktım. Dışarıdaki oyuncular kilitli kapıyı kırdı. İkimizi ayırdı. Araya ilk giren Fernandes oldu. Onun da boğazını sıktım. Bana, "Vurabilirsin. İstediğini yap. Ama kendine zarar verme" dedi. Yatıştım. İbrahim'e döndü ve "Sorunları hep sen çıkarıyorsun. Fuck y.. b...." dedi.

Tesislere idman için gittim. İbrahim masaj yaptırıyordu. Yanına vardım ve "Ayağa kalk. Ben uzanmış bir adama vurmam" dedim. "Çekil başımdan, seninle uğraşamam" diyerek ayağa kalktı. İşte kadro dışı kaldığımız kavga o an başladı. Yumruklar konuştu. Belki de bu kavga, Beşiktaş kariyerimin sonu olacak.

 

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