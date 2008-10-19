Sezer: Karayalçın bağımsız olsun, destekleyelim

Karayalçın DSP'nin kapısını çalacak

DSP lideri Zeki Sezer, Murat Karayalçın’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili olarak, “Benim önerim Sayın Karayalçın’ın, toplumun diğer kesimlerinden de oy alabilecek şekilde bağımsız aday olmasıdır. O zaman destekleriz” dedi.DSP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Zeki Sezer, Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği temsilcileriyle yemekli toplantıda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Zeki Sezer, gazetecilerin Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili sorularını da yanıtladı. Sezer, 22 Temmuz seçimlerinde gerçekleştirilen iş birliğinden istenilen sonucun elde edilemediğini, başka projeler üretmek ve toplumu buna inandıracak adımları atabilmek gerektiğini söyledi.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la Ankara Büyükşehir Başkanı adaylığı için görüşen SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın için öneride bulunan DSP lideri Sezer, “Sayın Karayalçın belediye başkanlığı döneminde önemli işler yaptı, yıllardır tanırız, kendisine saygı ve sevgimiz de var. Ama bazı partililerin bir partiden aday olmasıyla toplum büyük ölçüde oraya yönelmeyebiliyor. Bunu 22 Temmuz’da yaşadık. O zaman benim önerim Ankara’da, Sayın Karayalçın’ın, toplumun diğer kesimlerinden de oy alabilecek şekilde bağımsız aday olmasıdır. O zaman destekleriz” dedi.Karayalçın’ın adaylığına destek verilip verilmeyeceği konusuna Parti Meclisinin karar vereceğini, bu konuda yetkinin Parti Meclisine ait olduğunu belirten Sezer, “Ama Parti Meclisimizin de görüşlerini bilerek söylüyorum. Oylanmış, karar halinde söz edilmiş değil” diye konuştu.Sezer, “Yerel seçimler yaklaşıyor, DSP adaylarını açıklayacak mı? Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül DSP’ye geçecek mi?” sorusuna “Umarım. Sayın Sarıgül ile zaman zaman görüşüyoruz. Olumlu bir yerdeyiz. Tabi ki adaylarımızı açıklayacağız” yanıtını verdi.DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, bir başka soru üzerine de önceki seçimlerde CHP’den Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bülent Özülkü ile de görüştüklerini belirterek, “Umarım önümüzdeki dönemde birlikte çalışma imkanı buluruz” dedi.