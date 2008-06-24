Sezer ilk kez konuştu

TÜSİAD’ın yeni bir anayasa hazırlanması için geniş katılımlı bir konvansiyon kurulması önerisini değerlendiren 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “Açılımı izliyoruz. Ama ortak payda bulacak hal var mı? Başkaları için olabilir ama...” dedi.

Sezer, Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu’nun yeni temsilcilik binasına taşınması nedeniyle verilen açılış resepsiyonuna katıldı. TÜSİAD’ın “ortak payda” açılımı konusunu değerlendiren Sezer, “Açılımı izliyoruz. Ama ortak payda bulacak hal var mı? Başkaları için olabilir ama...” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “milletvekilinin dokunulmazlığı varsa, cumhurbaşkanının dokunulmazlığı olmalı” gerekçesine dayanarak Kayıp Trilyon davasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sorumsuz olduğuna ilişkin kararı da gündeme geldi. İlk sözü alan Kanadoğlu, “Bana ‘fena tökezledi’ diyorlar. ‘Sorumsuz cumhurbaşkanı’ tahayyül ediyorlar. Asıl, savcılığın takipsizlik kararı sorumsuzluktur” diye konuştu. Devreye giren Sezer ise, “Emekli olduktan sonra da sorumsuz olmaz, öyle değil mi?” diyerek Gül’ün yargılanması konusunda ilk kez değerlendirme yaptı.



‘Boş bulunmam’

Sezer, Gölbaşı’nda kaldığı evini cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü dönemde ara sıra kullandığı için emekli olduktan sonra yardırgamadığını, evin bir iki odasını kitaplığa dönüştürdüğünü söyledi. Arşiv ayrımını tamamlamak üzere olduğunu, yeni çıkan kitapların çoğunu aldığını dile getiren Sezer, Cumhuriyet gazetesinin 1998’den beri promosyon kitaplarının bir çoğunu çift verdiğini kaydetti. Sezer, “Arşivi tararken verdiğiniz klasiklerin 5’inden 4 çift çıktı çocuklara verdim” dedi. “Kitapların çift olması gözünüzden kaçmıyor, ama sizden sonra kanunlar kaçıyor gözden” denilerek son günlerdeki kanunların yanlış yasalaştırılmasına atıf yapılınca Sezer, “Gazeteciliğiniz tutmasın. Ufaktan laf atıp, boş bulup konuşturacaksınız. Baykal’la konuşun, o söyler” karşılığını vererek yanıt vermedi.

Sezer emekli olduktan sonra daha çok gazete okumaya başladığını ve günde 3 saati bulduğunu belirtirken, öteden beri fotokopi halindeki haber kupürlerine bakmadığını dile getirdi. Sezer, “Bir haber nerede kaçıncı sayfada nasıl verilmiş, görmek lazım” diye konuştu.



‘Yürüme bandı alacak’

Sezer, sabah yürüyüşü yapmadığını, dışarıda yürüme olanağının bulunmadığını belirterek, “Artık evde düzenleme yapıp yürüme bandı alacağız. Dışarıda değil, içeride spor yapacağız” dedi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut’un her ile üniversite açılmasından şikâyetçi olarak, “Sadece üniversite açmakla olmuyor” sözleri üzerine Sezer, “Üniversite sayısı 100’ü geçti ama şimdi yeterli öğretim yok” değerlendirmesini yaptı.