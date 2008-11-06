Sezer ile Gül arasındaki fark

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bütçesini iki yılda katladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün 2009 bütçesi, 2008 yılına göre yüzde 25 artışla 69.3 milyon YTL'ye çıkarıldı.

Sezer ise görevi bıraktığı 2007 yılında TBMM'den 33.9 milyon YTL ödenek aldı. Ancak Sezer, görevi devrettiği 28 Ağustos 2007 tarihine kadar bu ödeneğin sadece 17.2 milyon YTL'lik bölümünü kullandı. Gül ise, 2007'nin geri kalan bölümünde 13.3 milyon YTL'lik harcama yaptı. Kalan 3.5 milyon YTL'lik ödenek ise iade edildi.



2009 ödeneği yüzde 25 artırıldı



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2009 yılı ödeneği, 2008 yılına göre yüzde 25 artışla 69.3 milyon YTL'ye çıkarıldı. Gül, 2008 yılı için TBMM'den, bir önceki yıl yapılan harcamaya göre yüzde 82 artışla 55.6 milyon YTL'lik ödenek aldı. Gül'ün, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki harcaması ise 36.9 milyon YTL oldu.



Çankaya için 4.5 milyon YTL



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, sadece Çankaya Köşkü'ndeki makamın yenilenmesi için 4.5 milyon YTL harcadıklarını ifade etti.