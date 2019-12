'Sezen’le flört anlamında siftah yok'

Önder Fırat’la 5 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra uzun süre hayatına kimseyi sokmayan Sezen Aksu rallici Artuğ Aysal ile objektiflere yakalandı. Aksu’nun yakın çevresi iddialara “Bu duruma yüz yüzde doğru ya da yanlış diyemeyiz. Ama aralarında bir şey olabilir. Bu yemekte onların ilk yemeğiydi” diyerek cevapladı. Bu sözler üzerine gözler Aysal’a çevrildi. Aysal Vatan’ın sorularını cevapladı:Sezen Hanım ile birkaç arkadaşımızla birlikte yemek yedik. Bir arkadaşımız bizimle bir şey dertleşmek istedi, ben de Sezen Hanım’a ilettim ve görüştüm. Ama öyle flört durumu yok.Yanlış teşhis konulmuş. Öyle bir şeyin lafı bile geçmedi. Sezen Hanım’la ahbaplık ediyoruz. Sezen’le senelerdir tanışıyoruz. 6 ayda bir ne haber, nasılsın diye birbirimizi ararız. 6 ay sonra ilk kez görüştük. Teşhisleri yanlış. Ben de ona cevaben şöyle diyebilirim: ’Çok sevindim, ben zaten hazır askerim bununla alakalı’(gülüyor). Nasıl böyle bir şey söylerler. Her an her şey olabilir demek. Böyle bir şey var demek ya da Bismillah biz bu işe niyetlendik demek. Lafı geçmedi, bu olayın konusu olmadı. Ne böyle bir yaklaşım ne de böyle bir talep olmadı. Ben inanın bu tip durumlarda ne yapılır onu da bilmem.Oturduk sohbet ettik, başka bir şey yok. Bunu söylemek gelin güvey olmak demek. Ama Sezen Aksu’dan elektrik almamak gibi bir şey yok. Allah’a şükür 70 milyon elektrik alıyordur. Karşı taraftan öyle bir yaklaşım buna benzer bir laubalilik görmedim. Bir şey olsa tamam var diyeceğim, size onların söylediği şeyleri söyleyeceğim. Sezen Hanım’ın yakın çevresi bence yanlış ifadeler kullanmış. Ben o masada Sezen Hanım’dan hiç öyle yaklaşımlar almadım. Ben her zaman doğrudan yanayım. İçeride sadece samimi bir sohbetimiz var.O zaman da ayıp oluyor. Benim başıma böyle bir şey hiç gelmedi. Benim bu anlamda olumlu bir şey demem kendi kendime gelin güvey olmam demek, henüz öyle bir siftah yok.Evet yalnızım.