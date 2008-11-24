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'Sezen'in vokalisti olurum'

Ünlü şarkıcı Sibel Can pek çok vokalistine kaset yapma imkânı sağlayan Sezen Aksu'nun vokalistliğine göz dikti.

24 Kasım 2008 02:00

Ünlü şarkıcı Sibel Can, şimdiye kadar Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi pek çok vokalistine kaset yapma imkânı sağlayan Sezen Aksu'nun vokalistliğine göz dikti.

Bugüne kadarki en büyük hayalinin Sezen Aksu'nun bir konserinde kendisine vokalist olarak eşlik etmek olduğunu söyleyen Sibel Can, "Bugüne kadar iki hayalim oldu. Birincisi TRT sanatçısı olmak. Bu hayalimi gerçekleştirdim. İkincisiyse, Sezen Aksu'nun vokalisti olmak. Ama bu hayalimi de en kısa zamanda gerçekleştireceğim" diye konuştu. Bu arada şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde çıkaracağı albümün çalışmalarına hız veren Sibel Can, Sezen Aksu ve pek çok ünlü bestecinin yanı sıra, albümünde amatör bestecilerin eserlerine de yer vereceğini söyledi.

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