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Sezen'in Cano'su öldü

Sezen Aksu’nun konserlerinde sahneye çıkardığı ve "Çakkıdı" şarkısında oynattığı köpeği Cano, pazartesi akşamı öldü.

20 Ağustos 2008 03:00

Cano’nun, Aksu’nun şoförünün onu arabada unutmasıyla aşırı sıcaktan öldüğü öğrenildi. Ünlü sanatçının menajerlik işlerini yürüten Sibel Algan yaptığı açıklamada, "Cano, zaten çok yaşlıydı. Arabada öldüğü doğru ama aşırı sıcaktan değil, kalp krizinden öldü" dedi.

Aksu’nun, gece gezmelerinde bile yanından ayırmadığı Cano’nun ölümüne çok üzüldüğü ve moralinin bozuk olduğu gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz yıl Nişantaşı'ndaki eski Hasır Restoran'ın sahibi Hakan Tokol, cinnet getirip eşini ve 10 yaşındaki kızı Selen'i öldürmüştü. Kont ise, cinayete kurban giden küçük Selen'in köpeğiydi. Baba Hakan Tokol cezaevine girince Kont, tek başına kalmıştı. Bir süre apartman görevlisinin baktığı Kont'u, daha sonra yan apartmanda dans stüdyosu bulunan Tan Sağtürk sahiplenmişti; fakat Sağtürk, işlerinin yoğunluğu ve seyahatleri nedeniyle Kont’la ilgilenmemeye başladı. Mahalle sakinlerinin anlattığına göre Kont, sokakta yaşam mücadelesi veriyordu ve onunla ilgilenen yoktu. Nitekim, kaderine terk edilen Kont, kendisine çarpan bir arabanın altında can vermişti.

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