Sezen'den Emral Avşar'a moral şarkısı

Bizi yalnız bırakmayın

Şarkı söylemek lazım

İyiye gidiyor

Sabah'ın haberine göre; hasta yatağındaki Emral Avşar'a, Sezen Aksu şarkılarıyla destek oldu! Yaklaşık iki yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Emral Avşar, 21 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle fenalaşarak Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Avşar, "Annemin durumu ciddi" dedi ve Emral Avşar'ın dostlarını hastaneye ziyarete gelmeye çağırdı.Birçok isim gibi Sezen Aksu da bu çağrıya uydu ve Emral Avşar'ı ziyarete gitti. Odasına çıktığında Emral Avşar'ın uyuduğunu gören Aksu, başucuna oturdu ve Avşar'ın en sevdiği şarkıları kulağına söylemeye başladı. Bu sahneyi gören Helin Avşar, gözyaşlarını tutamadı.Hastaneye kaldırıldığında bilinci kapalı olan Emral Avşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.