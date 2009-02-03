T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sezen'den Emral Avşar'a moral şarkısı

Sezen Aksu, hastanede tedavi gören Emral Avşar'ı ziyaret etti ve kulağına şarkılar söyledi. Bu hüzünlü sahne Helin'i ağlattı!..

03 Şubat 2009 02:00

Sezen Aksu, hastanede tedavi gören Emral Avşar'ı ziyaret etti ve kulağına şarkılar söyledi. Bu hüzünlü sahne Helin'i ağlattı!.. 

Hastaneye kaldırıldı

Bizi yalnız bırakmayın

Sabah'ın haberine göre; hasta yatağındaki Emral Avşar'a, Sezen Aksu şarkılarıyla destek oldu! Yaklaşık iki yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Emral Avşar, 21 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle fenalaşarak Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Avşar, "Annemin durumu ciddi" dedi ve Emral Avşar'ın dostlarını hastaneye ziyarete gelmeye çağırdı.

Şarkı söylemek lazım

Birçok isim gibi Sezen Aksu da bu çağrıya uydu ve Emral Avşar'ı ziyarete gitti. Odasına çıktığında Emral Avşar'ın uyuduğunu gören Aksu, başucuna oturdu ve Avşar'ın en sevdiği şarkıları kulağına söylemeye başladı. Bu sahneyi gören Helin Avşar, gözyaşlarını tutamadı.

İyiye gidiyor

Hastaneye kaldırıldığında bilinci kapalı olan Emral Avşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24