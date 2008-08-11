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Sezen'den 12 Eylül tepkisi

Sezen Aksu'nun 12 Eylül 1980 darbesinin mimarı olan Kenan Evren'in protesto etmek amacıyla yanına gitmediği iddia edildi

11 Ağustos 2008 03:00

Türk Pop Müziği'nin ünlü ismi Sezen Aksu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Antik Tiyatro'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı. Konseri izleyenler arasında eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve kızı Şenay Gürvit de katıldı.

Sezen Aksu konsere gelen diğer ünlü isimlerle tek tek ilgilendi; ama Kenan Evren'in bulunduğu yere gitmedi.

Kenan Evren ise, konseri ilk yarısında terk etti. Sezen Aksu'nun 12 Eylül 1980 darbesinin mimarı olan Kenan Evren'in protesto etmek amacıyla yanına gitmediği iddia edildi.

''Yıldızlı Turkcell Geceleri'' kapsamında sahne alan sanatçıya, eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirdiği konserinde sevenleri yoğun ilgi gösterdi. "Sen Ağlama" şarkısı ile konserine başlayan sanatçıya dinleyenler de eşlik etti. "Geri Dön, Beni unutma, Benimle ol, Sevdam, Değer mi" gibi dillerden düşmeyen şarkıları ile konserinde dinleyenleri coşturan sanatçı sahne performansı ile göz doldurdu.

Konseri, Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan, sanatçı Ekrem Bora, ''Avrupa Yakası'' dizisinin bazı oyuncularının da aralarında yer aldığı yaklaşık 3 bin kişi dinledi. Sezen Aksu'nun konserini dinlemeye gelenler, eğlenceli bir gece geçirdi.

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