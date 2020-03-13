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Sezen Zambak'ın kampüste öldüğü kazada traktör sürücüsüne 2 yıl 10 ay hapis

13 Mart 2020 14:55

Ege Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Sezen Zambak'ı kampüs içinde traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi Bolsoy'a iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 10 ay hapsi cezası verildi.

 
Geçen yıl eylül ayında Ege Üniversitesi Kampüsü içinde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak’a traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi Bolsoy karar duruşması için hâkim karşısına çıktı. Kaza tespit tutanağına göre sürücü Vehbi Bolsoy, ‘sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için’tam ve asli kusurlu bulundu.

İyi hal indirimi uygulandı

Zambak Ailesi’nin avukatı, kazanın olası kastla yaşandığını savunarak, “Yaşadığımız bu olayın tesadüfü sebeplerle gelişmediğini düşünüyoruz. Sanığın olası kastla yargılanması istediğimizdir” dedi.

Hâkim, tutuksuz yargılanan 46 yaşındaki sanığı ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak 2 yıl 10 aya düşürdü. Ayrıca sanığın ehliyetine bir yıl süreyle el konuldu.

Adalet aramaya devam edeceğiz

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Metin Zambak, “Kararı duyar duymaz mahkemeden ayrıldım. Mahkemenin delilleri doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Görüntülerde her şey apaçık ortada. İstinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz” dedi. 

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