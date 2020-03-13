Sezen Zambak'ın kampüste öldüğü kazada traktör sürücüsüne 2 yıl 10 ay hapis

Ege Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Sezen Zambak'ı kampüs içinde traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi Bolsoy'a iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 10 ay hapsi cezası verildi.

Geçen yıl eylül ayında Ege Üniversitesi Kampüsü içinde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak’a traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi Bolsoy karar duruşması için hâkim karşısına çıktı. Kaza tespit tutanağına göre sürücü Vehbi Bolsoy, ‘sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için’tam ve asli kusurlu bulundu.