Sezen Zambak'ın kampüste öldüğü kazada traktör sürücüsüne 2 yıl 10 ay hapis

İyi hal indirimi uygulandı
Zambak Ailesi’nin avukatı, kazanın olası kastla yaşandığını savunarak, “Yaşadığımız bu olayın tesadüfü sebeplerle gelişmediğini düşünüyoruz. Sanığın olası kastla yargılanması istediğimizdir” dedi.
Hâkim, tutuksuz yargılanan 46 yaşındaki sanığı ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak 2 yıl 10 aya düşürdü. Ayrıca sanığın ehliyetine bir yıl süreyle el konuldu.
Adalet aramaya devam edeceğiz
Duruşma sonrası açıklama yapan baba Metin Zambak, “Kararı duyar duymaz mahkemeden ayrıldım. Mahkemenin delilleri doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Görüntülerde her şey apaçık ortada. İstinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz” dedi.